"بوابة القاسمية" في الشارقة توفر التملك الحر وتصاريح مرنة للشركات الصغيرة والمتوسطة

الأرض ليست مجرد مساحة للبناء، بل هي أرض الفرص التي تفتح آفاقًا للنمو والازدهار. نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في الأراضي يبقى من أكثر الخيارات أمانًا وفعالية. ومن خلال مشروع بوابة القاسمية، نوفر للمستثمرين منصةً ديناميكية تجمع بين البنية التحتية الحديثة والموقع الاستراتيجي، مما يضمن قيمةً طويلة الأمد، وفقًا لخليفة سلطان بن حارب المهيري، المدير العام لشركة الراسخون للعقارات.