"بوابة القاسمية" في الشارقة توفر التملك الحر وتصاريح مرنة للشركات الصغيرة والمتوسطة

تم إطلاق مدينة صناعية وتجارية متكاملة جديدة بنظام التملك الحر في الشارقة، وتستهدف بشكل رئيسي الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أطلقت شركة الراسخون للعقارات مشروع بوابة القاسمية، الذي يغطي مساحة إجمالية قدرها 9.626 مليون قدم مربعة، وتقدر قيمته بأكثر من مليار درهم.
يقع المشروع في مدينة القاسمية الصناعية بالشارقة، على طريق دبي-حتا بالقرب من منطقة المدام، ويتميز بموقع لوجستي متميز يربط أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة. يوفر المشروع إمكانية التملك الحر لجميع الجنسيات، وأسعارًا تنافسية، وإعفاءً من رسوم التسجيل والملكية الحكومية.
مع سهولة الوصول إلى المطارات الرئيسية والمراكز الاقتصادية، يوفر المشروع بيئة آمنة ومستقرة مثالية للاستثمارات الصناعية والتجارية.
الأرض ليست مجرد مساحة للبناء، بل هي أرض الفرص التي تفتح آفاقًا للنمو والازدهار. نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في الأراضي يبقى من أكثر الخيارات أمانًا وفعالية. ومن خلال مشروع بوابة القاسمية، نوفر للمستثمرين منصةً ديناميكية تجمع بين البنية التحتية الحديثة والموقع الاستراتيجي، مما يضمن قيمةً طويلة الأمد، وفقًا لخليفة سلطان بن حارب المهيري، المدير العام لشركة الراسخون للعقارات.
يُلبي مشروع بوابة القاسمية احتياجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص. كما يوفر تراخيص بناء مرنة، وخطط سداد لمدة عامين بدون دفعة أولى، ودراسات جدوى وتصاميم جاهزة من قِبل استشاريين معتمدين. وستُوفر شركة الاتحاد للمياه والكهرباء خدمات المرافق، بما يعكس استراتيجية الشركة لتمكين المستثمرين، وخفض التكاليف الأولية، وتوفير بيئة داعمة للشركات الناشئة والمشاريع المتوسعة.
قال المهيري: "يتجاوز هذا المشروع موقعه وحوافزه التنافسية، فهو يُمثل رؤية شاملة للقطاع العقاري كركيزة أساسية للمجتمعات المستدامة. نهدف إلى أن نكون شركاء حقيقيين للمستثمرين من خلال تزويدهم بالأدوات والتصاريح المرنة التي يحتاجونها، بالإضافة إلى دراسات الجدوى والتصاميم الجاهزة، لتحويل رؤاهم إلى مشاريع ناجحة".
تواصل الشارقة ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات المتنوعة، بفضل مشاريع التوسع العمراني، وقربها من معالم بارزة مثل مدينة خالد بن سلطان، وسهولة الوصول إلى شبكة الاتحاد للقطارات المستقبلية، والإطار التنظيمي الداعم. هذه العوامل مجتمعةً تعزز جاذبية المشروع الاستثمارية وقيمته طويلة الأجل.