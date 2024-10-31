"بن غاطي سكاي رايز": تجربة سكنية فاخرة بقلب دبي
عززت شركة "بن غاطي" للتطوير العقاري حضورها في سوق العقارات الفاخرة في دبي، بإطلاقها مشروع "بن غاطي سكاي رايز" في موقع استراتيجي بقلب منطقة الخليج التجاري، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الفاخرة بالقرب من برج خليفة وقناة دبي المائية.
ويندرج إطلاق هذا المشروع ضمن رؤية "بن غاطي" الطموحة لمضاعفة محفظة مشاريعها لتتجاوز 100 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية عشر المُقبلة، ويضم المشروع 3333 وحدة سكنية فاخرة.
وعلق محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة "بن غاطي"، في معرض حديثه عن المشروع، قائلاً: "يعتبر مشروع "بن غاطي سكاي رايز" انطلاقة جديدة نحو ترسيخ مفهوم التميز في تقديم تجارب سكنية استثنائية، فنحن نُسعى دائماً إلى تجاوز توقعات عملائنا، وتقديم مساحات معيشية مُبتكرةً تجمع بين الفخامة والابتكار، بما يُجسد رؤيتنا الطموحة لإحداث تأثير كبير على سوق العقارات في دبي، ومضاعفة محفظتنا العقارية لتصل إلى 100 مليار درهم إماراتي في غضون 18 شهراً القادمة".
ويقع مشروع "بن غاطي سكاي رايز" في موقع استراتيجي بقلب الخليج التجاري، ويتمتع بقربه من أبرز المعالم السياحية والمراكز التجارية ووجهات الترفيه المُتنوعة في دبي، مع سهولة الوصول إليها. ويقدم المشروع لسكانه تجربة معيشية فاخرة مع أكثر من 15 مرفقاً راقياً، بما في ذلك حمامات سباحة فاخرة، وملعب جولف خاص، وملاعب تنس، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، وحديقة مائية مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى مناطق مخصصة لليوجا والاسترخاء.
ويُعد المشروع فرصة استثمارية ذهبية لا تفوت، حيث يقع على واحدة من آخر قطع الأراضي المُتاحة في منطقة الخليج التجاري، التي لا تزال تشهد طلباً مرتفعاً وعوائد قوية.