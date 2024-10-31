"بن غاطي سكاي رايز": تجربة سكنية فاخرة بقلب دبي

وعلق محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة "بن غاطي"، في معرض حديثه عن المشروع، قائلاً: "يعتبر مشروع "بن غاطي سكاي رايز" انطلاقة جديدة نحو ترسيخ مفهوم التميز في تقديم تجارب سكنية استثنائية، فنحن نُسعى دائماً إلى تجاوز توقعات عملائنا، وتقديم مساحات معيشية مُبتكرةً تجمع بين الفخامة والابتكار، بما يُجسد رؤيتنا الطموحة لإحداث تأثير كبير على سوق العقارات في دبي، ومضاعفة محفظتنا العقارية لتصل إلى 100 مليار درهم إماراتي في غضون 18 شهراً القادمة".