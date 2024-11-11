بن غاطي تطلق المرحلة الثانية من "سكاي رايز"بالقاهرة
بعد النجاح الباهر الذي حققه مشروع "بن غاطي سكاي رايز" في دبي، ومع بيع 50% من وحداته في اليوم الأول من طرحه، زاد شغف الجميع بانتظار المرحلة الثانية.
قريباً، سيُفتح باب التسجيل للاستفسار عن المرحلة المقبلة، والتي ستُتوّج بحفل إطلاق استثنائي في القاهرة يوم 8 نوفمبر، تحت أهرامات الجيزة، مع إحياء خاص للفنان الإماراتي المبدع حسين الجسمي.
وتقديراً للإقبال الكبير من قبل المستثمرين المصريين، الذين يُمثلون نسبة كبيرة من المشترين الدوليين في "بن غاطي"، سيتواجد فريق مُختص من شركة "بن غاطي العقارية" في القاهرة لمدة خمسة أيام بعد الحدث.
ويُعدّ هذا الحدث احتفاءً بإنجازات "بن غاطي" وتأكيداً على ريادتها في قطاع التطوير العقاري، لا سيما مع مشروع "بن غاطي سكاي رايز" في منطقة الخليج التجاري بدبي، والذي سيضم أكثر من 3000 وحدة سكنية.
وسيتاح للضيوف فرصة مميزة للاطلاع على أحدث تطورات "بن غاطي" بشكل مباشر، والتي سيتم تسليط الضوء عليها من خلال عرض تقديمي مُعمق حول "بن غاطي سكاي رايز".
وسيكون هذا الحدث بمثابة المنصة المثالية للتواصل بين خبراء قطاع العقارات والمستثمرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين، مما يعزز الحوار البنّاء ويشجع على إقامة الشراكات الاستراتيجية. كما يُؤكد هذا الحدث الهام على سعي "بن غاطي" الدائم نحو التوسع خارج دبي، واستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.