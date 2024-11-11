بن غاطي تطلق المرحلة الثانية من "سكاي رايز"بالقاهرة

وتقديراً للإقبال الكبير من قبل المستثمرين المصريين، الذين يُمثلون نسبة كبيرة من المشترين الدوليين في "بن غاطي"، سيتواجد فريق مُختص من شركة "بن غاطي العقارية" في القاهرة لمدة خمسة أيام بعد الحدث.