"بن غاطي"الراعي الرسمي لـ "شباب الأهلي"
أعلنت شركة بن غاطي، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن توقيعها اتفاقية رعاية مع نادي شباب الأهلي، أحد أبرز الأندية المحترفة في كرة القدم الإماراتية.
بموجب هذه الاتفاقية، سيحمل فريق نادي شباب الأهلي شعار شركة بن غاطي على قمصان لاعبيه، حيث ستصبح الشركة الراعي الرسمي للنادي اعتباراً من موسم 2024-2025.
وتهدف بن غاطي من خلال هذه الرعاية إلى دعم المواهب الشابة وتزويد النادي بالموارد الضرورية لتحقيق نجاحات أكبر على المستويين المحلي والدولي.
وعلق محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة، قائلاً: "يشرفنا رعاية شباب الأهلي، أحد أعرق أندية كرة القدم في الإمارات العربية المتحدة. إن كرة القدم، كالتطوير العقاري، تعتمد على الدقة والتعاون والتفاني، وهي القيم التي نحرص على تجسيدها في كل مشاريعنا. نطمح من خلال هذه الرعاية إلى إلهام الجيل القادم من الرياضيين الإماراتيين ودعمهم."
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزز مسيرة نادي شباب الأهلي نحو مزيد من التميز، كما تسهم في تعزيز مكانة كرة القدم الإماراتية على الساحة الدولية.