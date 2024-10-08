"بن غاطي"الراعي الرسمي لـ "شباب الأهلي"

وعلق محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة، قائلاً: "يشرفنا رعاية شباب الأهلي، أحد أعرق أندية كرة القدم في الإمارات العربية المتحدة. إن كرة القدم، كالتطوير العقاري، تعتمد على الدقة والتعاون والتفاني، وهي القيم التي نحرص على تجسيدها في كل مشاريعنا. نطمح من خلال هذه الرعاية إلى إلهام الجيل القادم من الرياضيين الإماراتيين ودعمهم."