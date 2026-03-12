بنوك قوية وقطاع عقاري يدعمان ثقة الأعمال في الإمارات

كانت أسواق العقارات في دبي وأبوظبي من بين الأسرع نموًا في العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت معاملات العقارات في دبي أكثر من 760 مليار درهم في عام 2025، وهو مستوى قياسي مدفوع بالاستثمار الأجنبي والطلب القوي على العقارات الفاخرة.