بنوك قوية وقطاع عقاري يدعمان ثقة الأعمال في الإمارات

من المتوقع أن يظل القطاعان المصرفي والعقاري في الإمارات العربية المتحدة ركيزتين للمرونة الاقتصادية على الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مدعومين بسيولة قوية ونمو قوي للقروض وطلب مستمر عبر أسواق العقارات الرئيسية.
وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، أظهر النظام المصرفي في الإمارات العربية المتحدة “مرونة قوية ومتانة مالية،” مما يضعه في وضع قوي لمواجهة التدفقات الرأسمالية المحتملة أو الاضطرابات الاقتصادية المؤقتة المرتبطة بالصراع الإقليمي.
تتوقع وكالة التصنيف نمو إقراض البنوك في الإمارات بنسبة تتراوح بين 10 و12 بالمائة سنويًا في عامي 2026 و2027، مدعومًا بالسيولة الوفيرة والنشاط القوي للشركات والتوسع المستمر للاقتصاد غير النفطي.
قال محللو ستاندرد آند بورز: “تظل البنوك في وضع صافي أصول خارجية وهي في وضع جيد للتعامل مع التدفقات الرأسمالية المحتملة خلال التصعيد الجيوسياسي.”
تعكس قوة النظام المصرفي سنوات من التشديد التنظيمي والإدارة الحكيمة للمخاطر. لقد بنت البنوك الإماراتية احتياطيات رأسمالية كبيرة وحسّنت ممارسات المخصصات، مما عزز ميزانياتها العمومية بعد الجائحة والدورات الاقتصادية السابقة.
من المتوقع أن يستفيد القطاع أيضًا من التيسير النقدي المحتمل إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. نظرًا لأن الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار الأمريكي، فإن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يحاكي عادة تحركات أسعار الفائدة الأمريكية.
من شأن أسعار الفائدة المنخفضة أن تدعم نشاط الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد وتحفز المزيد من التوسع الائتماني.
لقد استفاد النظام المصرفي في الإمارات العربية المتحدة بالفعل من النمو الاقتصادي القوي للبلاد في السنوات الأخيرة. وفقًا للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي 4.2 تريليون درهم في عام 2025، بينما استمرت الودائع في التوسع حيث اعتبر المستثمرون الدولة مركزًا ماليًا آمنًا.
كما سمح وضع السيولة القوي للبنوك بتمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة، وتوسع الشركات، والقطاع العقاري المزدهر.
كانت أسواق العقارات في دبي وأبوظبي من بين الأسرع نموًا في العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت معاملات العقارات في دبي أكثر من 760 مليار درهم في عام 2025، وهو مستوى قياسي مدفوع بالاستثمار الأجنبي والطلب القوي على العقارات الفاخرة.
لقد انجذب المستثمرون الدوليون، وخاصة من أوروبا وآسيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة، إلى بيئة دبي التنظيمية المستقرة والمزايا الضريبية وعوائد الإيجار المرتفعة.
يقول المحللون إن قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة قد يشهد بعض الاعتدال إذا أثرت التوترات الجيوسياسية على معنويات المستثمرين، لكن الطلب الأساسي يظل قويًا.
أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن أسواق السياحة والخدمات المالية والعقارات قد تواجه ضغوطًا مؤقتة إذا استمر الصراع الإقليمي. ومع ذلك، فإن الاقتصاد المتنوع للبلاد’ وثقة المستثمرين القوية يجب أن يمنعا حدوث تراجع كبير.
يواصل كبار المطورين مثل إعمار، الدار، وسوبها العقارية الإبلاغ عن خطوط مبيعات قوية، بينما من المتوقع أن تحافظ المشاريع الجديدة واسعة النطاق مثل نخلة جبل علي وتطويرات دبي الجنوب على الطلب العقاري على المدى الطويل.
يدعم النمو السكاني في الإمارات العربية المتحدة’ سوق الإسكان أيضًا. فقد توسع عدد سكان البلاد’ بسرعة في السنوات الأخيرة، بنمو سنوي يبلغ حوالي 5 بالمائة بين عامي 2022 و 2025، مدفوعًا بشكل كبير بتدفقات الوافدين.
يستمر هذا التوسع الديموغرافي في تغذية الطلب على العقارات السكنية والبنية التحتية للبيع بالتجزئة والمساحات المكتبية التجارية.
تعمل إصلاحات القطاع المالي أيضًا على تعزيز بيئة الاستثمار في البلاد’. وقد أدخلت الحكومة الاتحادية برامج جديدة للصكوك والسندات الخزينة بهدف تطوير سوق رأس مال محلي وتعزيز الشمول المالي.
أطلقت الحكومة مؤخرًا مبادرة صكوك التجزئة، مما يسمح للمقيمين في الإمارات بالاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بدءًا من Dh4,000، مما يوسع المشاركة في النظام المالي.
تلعب صناديق الثروة السيادية في الإمارات العربية المتحدة’ والشركات الاستثمارية المرتبطة بالحكومة — بما في ذلك ADQ, Mubadala and the Investment Corporation of Dubai — دورًا حاسمًا أيضًا في دعم نمو الأعمال من خلال تمويل الصناعات الاستراتيجية ومشاريع البنية التحتية.
تدير هذه المؤسسات مئات المليارات من الدولارات في الأصول العالمية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للبلاد’ وقدرتها الاستثمارية.
على الرغم من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، يقول المحللون إن النظام المصرفي القوي في الإمارات العربية المتحدة’، وقطاع العقارات المزدهر، والاقتصاد المتنوع يضعونها في موقع جيد للحفاظ على ثقة الأعمال.
“السيولة القوية، الاحتياطيات المالية المتينة، والطلب المستمر عبر القطاعات الرئيسية ستساعد الإمارات العربية المتحدة على تجاوز حالة عدم اليقين الجيوسياسي،” قالت S&P.
بالنسبة للمستثمرين والشركات على حد سواء، تظل الرسالة واضحة: بينما قد تخلق التوترات الإقليمية تقلبات قصيرة الأجل، فإن القوة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة’ ومحركات النمو الهيكلية تستمر في ترسيخ الثقة الاقتصادية على المدى الطويل.