بنوك الخليج تستعد لنمو قوي في القروض وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة

رغم ضغوط هامش الفائدة الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة في تركيا، ارتفع صافي هامش الفائدة لبنك قطر الوطني (QNB) إلى 2.34 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 2.12 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وأشار خان إلى أن هامش الفائدة الصافي قد يتعافى إذا مضت تركيا قدمًا في تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في النصف الثاني من العام، حيث تُعاد تسعير الودائع في تركيا أسرع من القروض.