بنوك الإمارات.. "ذكاء" يتجاوز الكلفة ويصنع المستقبل

تقوم البنوك في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة بدمج الذكاء الاصطناعي تدريجياً في عملياتها اليومية، حيث تتبنى أكثر من 53% منها هذه التقنية لتحسين الدقة وتقليل الأخطاء، وذلك وفقاً لشركة "فيناسترا" (Finastra).

وأفادت "فيناسترا"، المزودة لخدمات البرمجيات المالية، أن 44% من المؤسسات المالية في دولة الإمارات تستخدم الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف التشغيلية، مع توجهها نحو نهج يرتكز على الكفاءة، والموثوقية، والتنفيذ.

التحديث أولوية قصوى

في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء بعنوان "حالة القطاع المالي لعام 2026"، كشفت "فيناسترا" أن ما يقرب من تسع من كل عشر مؤسسات (87%) على مستوى العالم تخطط للاستثمار في التحديث خلال العام المقبل، مع وجود الذكاء الاصطناعي في الصدارة. ويشمل ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات الداخلية للمؤسسات وكذلك لتحسين تجربة العملاء.

وعلى الصعيد العالمي، ذكرت 2% فقط من المؤسسات المالية أنها لا تستخدم الذكاء الاصطناعي، بينما ترى الغالبية العظمى من البنوك أن التحديث يمثل أولوية رئيسية في أجنداتها الاستراتيجية.

شمل الاستطلاع أكثر من 1500 مدير في 11 سوقاً عالمية، وأبدى 87% من هؤلاء المشاركين تفاؤلاً شخصياً قوياً، بينما قال 86% إنهم متفائلون بشأن مستقبل مؤسساتهم بعد اعتماد الذكاء الاصطناعي.

يقع مقر شركة "فيناسترا" في المملكة المتحدة، وهي توفر برمجيات الخدمات المالية في مجالات الخدمات المصرفية للشركات، والتجزئة، وإدارة الاستثمار، وغيرها، وتتعامل مع 40 من أكبر 50 بنكاً في العالم.

استثمارات الأمن

تبرز دولة الإمارات في التقرير كواحدة من أكثر الأسواق استباقية فيما يتعلق بالاستثمارات الأمنية؛ حيث تخطط تسع من كل عشر مؤسسات لزيادة الإنفاق على الأمن خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وفقاً للتقرير.

وعالمياً، تتوقع المؤسسات المالية زيادة الاستثمار في الأمن بنسبة 40% في المتوسط خلال عام 2026، مدفوعة بتصاعد التهديدات السيبرانية، والاعتماد الأعمق على المنصات الرقمية، والرقابة التنظيمية الصارمة.

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام)، استثمر القطاع المصرفي في الدولة بكثافة في منصات البيانات، والتحليلات المتقدمة، وحلول الذكاء الاصطناعي لتخصيص الخدمات، وتعزيز كشف الاحتيال، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام. كما تستخدم بعض البنوك في الإمارات الذكاء الاصطناعي لأسباب أخرى تماماً، مثل تعزيز الشمولية وسهولة الوصول.

وفي هذا السياق، صرح هشام عبد الله قاسم القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، في التقرير السنوي للبنك لعام 2025: "تماشياً مع تركيز دبي ودولة الإمارات على التحول إلى رواد عالميين ومراكز ديناميكية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ظل الابتكار والتكنولوجيا محورين أساسيين لتقدمنا طوال عام 2025".