بنوك الإمارات تنتقل لـ"التفويض الرقمي" للحماية من الاحتيال

قال مصرفي إماراتي بارز إن المصادقة بكلمة المرور لمرة واحدة (OTP) عبر تطبيقات البنوك ستساعد في منع عمليات الاحتيال التي تتم من خلال الهندسة الاجتماعية على وسائل التواصل الاجتماعي.

في عام 2025، بدأت البنوك الإماراتية في الابتعاد عن كلمات المرور التقليدية لمرة واحدة (OTPs) التي تُرسل عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، وبدأت في استبدالها بموافقات المعاملات داخل التطبيق المصممة لتكون أسرع وأكثر أمانًا.

أمام البنوك في الإمارات مهلة حتى 31 مارس 2026 للتخلص التدريجي من كلمات المرور لمرة واحدة (OTPs) التي تُرسل عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.

قال رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة RAKBank، إن قرار التحول إلى التفويض داخل التطبيق كان بالتأكيد الخطوة الصحيحة.

“يحدث هذا لأن حجم الاحتيال وعمليات النصب على مستوى العالم أصبح مشكلة كبيرة جدًا، وقد وقع سكان الإمارات أيضًا ضحايا لها. تحدث الكثير من هذه العمليات الاحتيالية من خلال الهندسة الاجتماعية. شعر المنظم والبنوك أننا بحاجة إلى الانتقال من المصادقة اللينة إلى المصادقة الصارمة. ولهذا السبب، ابتعدنا عن الرسائل النصية القصيرة للحصول على التفويض عبر التطبيق،” صرح أحمد لصحيفة خليج تايمز في مقابلة حديثة.

تنمو المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية بوتيرة سريعة في الإمارات؛ لذلك، هناك حاجة إلى طريقة أكثر أمانًا لمواجهة تحديات الأمن السيبراني.

تشير التقديرات إلى أن المعاملات الرقمية تجاوزت حاجز 60 مليار دولار في عام 2025، مما يشير إلى تبني قوي للتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء الدولة. ووفقًا للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفعت معاملات التجزئة ضمن نظام الإمارات لتحويل الأموال (UAEFTS) بنسبة 22.57 في المائة في عام 2024، لتصل إلى 109.7 مليون معاملة بقيمة 7.4 تريليون درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.63 في المائة في قيمة المعاملات مقارنة بالعام السابق.

قام المقرض المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتوسيع مصادقة OTP الخاصة به لتشمل أكثر من 180,000 عميل. “نحن نشهد إقبالًا جيدًا جدًا، بدون مشاكل أو احتكاك. نصل إلى معدلات تفويض تبلغ 80 في المائة. نحن نقوم بتثقيف العملاء من خلال مقاطع الفيديو. لذا، فإن الإقبال يسير بشكل جيد للغاية، وسيكون أمرًا جيدًا للصناعة. كما أنه سيدفع نحو المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية. إنها طريقة أكثر أمانًا وملاءمة للعملاء.”

قال الرئيس التنفيذي لـ "راك بنك" إن هذه المبادرة ستدعم أيضًا رؤية الإمارات لاقتصاد غير نقدي، حيث ستدفع إلى زيادة استخدام التطبيقات.

“نحن نعمل بعناية فائقة مع العملاء كبار السن لأنهم بحاجة إلى دعم في محو الأمية التكنولوجية. نحن ندرك تمامًا أهمية توفير الدعم المناسب من البنك لمساعدة الناس على تبني التكنولوجيا الجديدة، خاصة أولئك الذين لا يستخدمون التطبيق،” أضاف.