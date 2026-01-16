بنوك الإمارات تحتفظ بمكانتها "الأكثر ربحية" في المنطقة

يستعد القطاع المصرفي الإماراتي للبقاء أحد أكثر القطاعات ربحية ومرونة في المنطقة في عام 2026، حتى مع بدء هوامش الفائدة في العودة إلى طبيعتها بعد عدة سنوات من الأداء الاستثنائي، وذلك وفقًا لتوقعات جديدة من وكالة S&P Global Ratings.
تتوقع وكالة S&P أن تظل الأوضاع المالية للبنوك الإماراتية مستقرة بشكل عام العام المقبل، مدعومة بنمو اقتصادي قوي، وتوسع ائتماني كبير، واتجاهات جيدة لجودة الأصول، وسيولة وفيرة. وبينما من المرجح أن تتراجع الربحية بشكل طفيف عن المستويات القياسية المسجلة بين عامي 2023 و2025، تعتقد وكالة التصنيف أن الأرباح ستظل سليمة هيكليًا وأعلى بكثير من متوسطات ما قبل الجائحة.
قال بونيت تولي: تتوقع وكالة S&P نموًا اقتصاديًا لدولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 4.7 بالمائة في عام 2026، بعد تقدير بنسبة 4.5 بالمائة في عام 2025، مدفوعًا بشكل كبير بالاقتصاد غير النفطي، بما في ذلك البناء، والخدمات المالية، والنقل، والضيافة، والتصنيع. ومن المتوقع أيضًا أن يدعم متوسط إنتاج النفط البالغ حوالي 3.4 مليون برميل يوميًا نشاط قطاع الهيدروكربونات. تعد هذه الخلفية الاقتصادية الكلية حاسمة للبنوك، حيث يستمر الطلب المحلي القوي، والنمو السكاني، وتدفقات الاستثمار المستمرة في التحول إلى نمو صحي للقروض وملفات مستقرة للمقترضين.
على هذه الخلفية، تتوقع وكالة S&P نموًا في الإقراض يتراوح بين 10 بالمائة و12 بالمائة في عام 2026، وهو أبطأ قليلاً فقط من التوسع المقدر بنسبة 12 بالمائة الذي شوهد في عام 2025. ويظل الإقراض بالتجزئة المحرك الرئيسي، مدعومًا بارتفاع معدلات التوظيف، وطلب الرهن العقاري، والقروض الشخصية مع تراجع تكاليف الاقتراض. ومن المتوقع أيضًا أن يظل الطلب على الائتمان للشركات قويًا، مما يعكس الاستثمار في البنية التحتية، والتدفقات التجارية، والأنشطة المتعلقة بالسياحة.
سيأتي التحدي الرئيسي للربحية من انخفاض أسعار الفائدة. تتوقع وكالة S&P أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2026، مع قيام المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بمحاكاة هذه التحركات للحفاظ على ربط الدرهم بالدولار.
ومع ذلك، تؤكد وكالة S&P أن التأثير على الأرباح يجب أن يكون قابلاً للإدارة. قال محمد داماك:
من المتوقع أن تصبح إيرادات الرسوم والعمولات حاجزًا متزايد الأهمية للأرباح. تستفيد البنوك من النمو في إدارة الثروات، والمدفوعات، والخدمات المصرفية للمعاملات، وتمويل التجارة، وهي مجالات يدعمها دور الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي ولوجستي إقليمي. تظهر بيانات الصناعة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن الدخل غير الفوائد قد نما بوتيرة عالية من رقم واحد على مدى العامين الماضيين، وهو اتجاه يتوقع المحللون أن يستمر مع تعمق التبني الرقمي وارتفاع التدفقات عبر الحدود.
جودة الأصول هي ركيزة أساسية أخرى لمرونة القطاع. تشير ستاندرد آند بورز إلى أن القروض من المرحلة 3 في أكبر 10 بنوك إماراتية انخفضت إلى 2.7 في المائة من إجمالي القروض اعتبارًا من سبتمبر 2025، بانخفاض حاد عن ذروة بلغت 6.1 في المائة في نهاية عام 2021. كما انخفضت القروض من المرحلة 2 إلى 3.6 في المائة من 6.8 في المائة خلال الفترة نفسها. سمحت الربحية القوية للبنوك ببناء احتياطيات وقائية، مما رفع تغطية المخصصات إلى 107 في المائة، بينما انخفضت تكلفة المخاطر إلى 41 نقطة أساس من 169 نقطة أساس في عام 2021.
يبدو أن التعرض للعقارات، الذي غالبًا ما يُشار إليه كنقطة ضعف محتملة، محتويًا. انخفض الإقراض للعقارات والإنشاءات إلى حوالي 14 في المائة من إجمالي الائتمان، من 20 في المائة في عام 2021. بينما ارتفعت أسعار العقارات بشكل حاد منذ عام 2021، تعتقد ستاندرد آند بورز أن النمو السكاني القوي والمعاملات النقدية الكبيرة ستحد من مخاطر التصحيح الحاد، مما يقلل من احتمالية حدوث تداعيات مادية على البنوك.
تظل الرسملة والسيولة نقاط قوة واضحة. بلغ متوسط نسبة رأس المال من الشريحة الأولى 16.5 في المائة اعتبارًا من سبتمبر 2025، مدعومًا بأرباح قوية ونسب توزيع أرباح تقل عن 50 في المائة. السيولة وفيرة، حيث تمثل النقد وأدوات سوق المال أكثر من 22 في المائة من الأصول في أكبر البنوك، بينما نمت ودائع العملاء بنحو 15 في المائة في عام 2025 ومن المتوقع أن تظل قوية هذا العام.