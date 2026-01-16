بنوك الإمارات تحتفظ بمكانتها "الأكثر ربحية" في المنطقة

يستعد القطاع المصرفي الإماراتي للبقاء أحد أكثر القطاعات ربحية ومرونة في المنطقة في عام 2026، حتى مع بدء هوامش الفائدة في العودة إلى طبيعتها بعد عدة سنوات من الأداء الاستثنائي، وذلك وفقًا لتوقعات جديدة من وكالة S&P Global Ratings.

تتوقع وكالة S&P أن تظل الأوضاع المالية للبنوك الإماراتية مستقرة بشكل عام العام المقبل، مدعومة بنمو اقتصادي قوي، وتوسع ائتماني كبير، واتجاهات جيدة لجودة الأصول، وسيولة وفيرة. وبينما من المرجح أن تتراجع الربحية بشكل طفيف عن المستويات القياسية المسجلة بين عامي 2023 و2025، تعتقد وكالة التصنيف أن الأرباح ستظل سليمة هيكليًا وأعلى بكثير من متوسطات ما قبل الجائحة.