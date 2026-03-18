بنوك الإمارات: الدرع المالي الأقوى في مواجهة الأزمات الإقليمية

تفيد وكالة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية أن بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة تثبت أنها خط الدفاع الأقوى في منطقة الخليج ضد التداعيات المالية للنزاع الإقليمي المتصاعد؛ حيث تساعدها السيولة القوية، والمصدات الرأسمالية، والاستجابات التشغيلية السريعة على تحمل الضغوط الجيوسياسية المتزايدة.
وتتعامل البنوك في جميع أنحاء الخليج مع واحدة من أكثر بيئات التشغيل تعقيداً في التاريخ الحديث، ومع ذلك، تبرز بنوك الإمارات كواحدة من أفضل المؤسسات استعداداً لامتصاص الصدمات الناجمة عن التصعيد الإقليمي، وفقاً لتحليل جديد أجرته الوكالة.
يسلط التقرير، الذي أعده محللو ستاندرد آند بورز محمد دماك وتاتيانا ليسكوفا، الضوء على أنه بينما أدخلت الحرب مخاطر مادية ومالية على الأنظمة المصرفية، فإن احتياطيات السيولة القوية ورسملة قوية وتخطيط فعال للطوارئ تساعد بنوك الإمارات على الحفاظ على الاستقرار حتى تحت الضغط.
منذ اندلاع الأعمال العدائية، قامت البنوك في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بتفعيل خطط شاملة لاستمرارية الأعمال، بما في ذلك نقل العمليات إلى منصات عن بعد وتقليل نشاط الفروع المادية. على الرغم من الاضطرابات المعزولة - مثل الانقطاعات المؤقتة المرتبطة بتلف البنية التحتية - حافظت معظم البنوك على خدمات غير منقطعة من خلال الاستفادة من مراكز بيانات متعددة وأنظمة احتياطية، وفي بعض الحالات تقع خارج المنطقة.
كانت هذه المرونة التشغيلية واضحة بشكل خاص في الإمارات، حيث ضمنت البنية التحتية الرقمية المتقدمة للنظام المصرفي والرقابة التنظيمية الاستمرارية بأقل قدر من التعطيل. وقد استأنفت العديد من المؤسسات بالفعل عملياتها العادية في المناطق التي يسمح فيها الوضع الأمني بذلك، مما يعكس الثقة في استقرار النظام.
الأهم من ذلك، لم تتحقق المخاوف من ضغوط السيولة الفورية. تشير ستاندرد آند بورز إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تجنبت حتى الآن تدفقات تمويل كبيرة، وهو مؤشر رئيسي على ثقة المودعين. حتى في ظل سيناريو ضغط شديد، حيث يمكن أن تصل تدفقات الودائع المحلية عبر المنطقة إلى 307 مليارات دولار، يُقدر أن البنوك تحتفظ بحوالي 312 مليار دولار نقدًا واحتياطيات البنك المركزي - وهو ما يكفي لاستيعاب الصدمات الأولية.
في هذا المشهد الإقليمي، تُعرف بنوك الإمارات بأنها الأكثر مرونة في مواجهة ضغوط السيولة الخارجية. توفر ملفات التمويل القوية وقواعد الودائع المتنوعة ومستويات الأصول السائلة العالية حاجزًا حاسمًا ضد هروب رأس المال المحتمل. في المقابل، تشير ستاندرد آند بورز إلى ضعف نسبي أعلى في البحرين، وبدرجة أقل في قطر، حيث قد تتطلب مستويات الدين الخارجي وهياكل التمويل دعمًا إضافيًا في أزمة طويلة الأمد.
كما تدعم القوة الأوسع للأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي هذه المرونة. في نهاية عام 2025، أبلغت أكبر 45 بنكًا في المنطقة عن متوسط نسبة رأس المال الأساسي (Tier 1) بلغ 17.1 بالمائة، إلى جانب نسب قروض متعثرة (NPL) منخفضة نسبيًا بلغت 2.5 بالمائة وتغطية مخصصات قوية بلغت حوالي 159 بالمائة. توفر هذه المقاييس أساسًا متينًا لاستيعاب التدهور المحتمل في جودة الأصول في حال استمرار الصراع.
ومع ذلك، تحذر ستاندرد آند بورز من أن التأثير الكامل للحرب لم ينعكس بعد في الميزانيات العمومية للبنوك. القطاعات مثل الخدمات اللوجستية والسياحة والعقارات والتجزئة والضيافة - وهي محركات رئيسية للطلب على الائتمان في الإمارات - حساسة بشكل خاص للصدمات الجيوسياسية وقد تواجه ضغوطًا إذا استمرت الاضطرابات. في ظل سيناريو الإجهاد الشديد، تقدر الوكالة خسائر تراكمية تبلغ حوالي 37 مليار دولار لأكبر بنوك المنطقة’، على الرغم من أن هذا لا يزال يقارن بصافي دخل سنوي يبلغ حوالي 66 مليار دولار، مما يشير إلى ضغط يمكن إدارته.
يضيف الإطار التنظيمي لدولة الإمارات العربية المتحدة’ طبقة أخرى من الثقة. وقد أكد المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار على قوة واستعداد القطاع المصرفي في البلاد’. وفي أحدث تعليقاته حول الاستقرار المالي، قال المصرف المركزي إن النظام المصرفي الإماراتي لا يزال “جيد الرسملة، وعالي السيولة، ومرنًا في مواجهة الصدمات الخارجية،” مدعومًا بإدارة مخاطر حكيمة ورقابة قوية.
وفي صدى لهذا الرأي، أشار مسؤول كبير في المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تصريحات حديثة إلى أن “البنوك الإماراتية تحتفظ باحتياطيات سيولة ورأس مال أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، مما يضعها في موقع قوي لمواجهة السيناريوهات السلبية، بما في ذلك الضغوط الجيوسياسية.” كما أكد المصرف المركزي استعداده لنشر تدابير داعمة إذا لزم الأمر، مستفيدًا من الخبرة المكتسبة من الأزمات الماضية مثل جائحة كوفيد-19، عندما ساعدت برامج الإغاثة المستهدفة البنوك على إدارة ضغوط جودة الأصول.
وتشارك المؤسسات الدولية هذه الثقة. فقد ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرًا أن الأنظمة المصرفية الخليجية، وخاصة في الإمارات والسعودية، تستفيد من “الدعم السيادي القوي، والربحية العالية، والسيولة الوفيرة،” والتي تخفف معًا المخاطر قصيرة الأجل الناجمة عن التقلبات الجيوسياسية. وبالمثل، لاحظت خدمة المستثمرين من موديز’ أن “احتياطيات رأس المال القوية وملفات التمويل المستقرة” للبنوك الإماراتية’ توفر مرونة ضد أي اضطراب محتمل في السوق.
من العوامل الرئيسية التي تميز البنوك الإماراتية هو الدعم الحكومي الضمني والصريح الذي يدعم القطاع. وتعتبر ستاندرد آند بورز أربعًا من دول مجلس التعاون الخليجي الست، بما في ذلك الإمارات، داعمة للغاية لأنظمتها المصرفية وتتوقع تقديم دعم استثنائي إذا تدهورت الظروف. وهذا الدعم يقلل بشكل كبير من المخاطر النظامية ويعزز ثقة المستثمرين.
وفي الوقت نفسه، كثفت الجهات التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة الرقابة منذ بداية الصراع، حيث تراقب عن كثب السيولة وتدفقات رأس المال واستمرارية العمليات. وقد ساعد هذا الموقف الاستباقي في منع ردود الفعل الذعرية وضمان سير السوق بشكل منظم.
بينما لا يزال الغموض مرتفعًا ومسار الصراع يصعب التنبؤ به، فقد اجتاز اختبار الإجهاد الأولي للبنوك الخليجية - وخاصة في الإمارات - حتى الآن بمرونة ملحوظة. ويشير الجمع بين الأساسيات القوية واليقظة التنظيمية والدعم الحكومي إلى أنه حتى لو تعمقت الأزمة أو امتدت، فإن البنوك الإماراتية مجهزة بشكل أفضل من معظم أقرانها الإقليميين للتغلب على الاضطرابات.
وقالت مصادر مصرفية إن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الضغوط على جودة الأصول والنشاط الاقتصادي ستبدأ في الظهور بشكل أكثر وضوحًا. “في الوقت الحالي، ومع ذلك، يقف القطاع المصرفي الإماراتي كركيزة للاستقرار في مشهد إقليمي متقلب، مما يعزز دوره كحجر الزاوية للثقة الاقتصادية خلال أوقات الأزمات،” على حد قولهم.