بنوك أبوظبي تقود أرباح دول مجلس التعاون الخليجي

من الجدير بالذكر أنه من بين 13 قطاعًا مدرجًا في بورصة دبي، حقق 11 قطاعًا نموًا في الأرباح في الربع الثاني من عام 2025. وشهدت قطاعات العقارات والاتصالات والمرافق زيادات قوية في الأرباح بنسبة مزدوجة الرقم، مما يشير إلى أساسيات طلب قوية. وفي النصف الأول من عام 2025، ارتفعت الأرباح الإجمالية لدبي بنسبة 2.4% لتصل إلى 12.6 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى متانة أساسية رغم ضعف القطاع المصرفي على المدى القريب.