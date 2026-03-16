بنمو 41% في صافي الأرباح..ماجد الفطيم تسجل نتائج قياسية للسنة المالية 2025

وأضاف أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة: “كان عام 2025 عامًا حاسمًا لماجد الفطيم. لقد تجاوزنا 5 مليارات درهم في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) للمرة الأولى وحققنا زيادة بنسبة 41% على أساس سنوي في صافي الأرباح، مما يدل على قوة استراتيجيتنا، ومتانة نموذج أعمالنا، والتجارب الاستثنائية التي نواصل ابتكارها وتقديمها. إن وضعنا المالي هو الأقوى منذ عقد من الزمان. يمنحنا توليد النقد القوي والميزانية العمومية المعززة الثقة لمواصلة الاستثمار على المدى الطويل. إن خططنا التطويرية متنوعة عبر فئات الأصول وأسواقنا الأساسية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وتشمل إعادة استثمار كبيرة في الأصول الرئيسية، وأبرزها تحويل مول الإمارات بقيمة 5 مليارات درهم. ومع تطور التوقعات، يتحول دور الوجهات المادية نحو التجربة والتواصل والوقت النوعي، ومحفظتنا مبنية لهذا المستقبل. لقد حققنا نتائج قياسية عبر مراكز التسوق والفنادق والمشاريع السكنية لدينا، مما يعكس ريادتنا في الوجهات القائمة على التجربة.”