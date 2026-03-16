بنمو 41% في صافي الأرباح..ماجد الفطيم تسجل نتائج قياسية للسنة المالية 2025

أعلنت ماجد الفطيم، المجموعة الرائدة في مراكز التسوق والمجتمعات والتجزئة والترفيه، يوم الاثنين عن ارتفاع صافي الأرباح باستثناء مكاسب التقييم بنسبة 48% ليصل إلى 2.3 مليار درهم للعام الكامل 2025.
للأشهر الـ 12 المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أعلنت المجموعة عن إيرادات موحدة بلغت 35.9 مليار درهم، بزيادة 6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (Ebitda) بنسبة 10% لتصل إلى 5.1 مليار درهم، متجاوزة حاجز الـ 5 مليارات درهم للمرة الأولى. وارتفع صافي الأرباح بنسبة 41% ليصل إلى 3.6 مليار درهم، مع
حققت المجموعة أيضاً زيادة بنسبة 11% في إيرادات الإمارات لتتجاوز 22 مليار درهم، مما يعزز قوة سوقها الأساسي.
حققت ماجد الفطيم 3.5 مليار درهم من التدفق النقدي الحر خلال العام، بزيادة 25% على أساس سنوي، مما أتاح المزيد من تخفيض الديون. انخفض صافي الدين بنسبة 15% منذ ديسمبر 2024 ليصل إلى 11.9 مليار درهم، بينما تحسنت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية لتصل إلى 32%، وهي الأدنى منذ عقد. وبلغ إجمالي الأصول 71.0 مليار درهم.
شهدت أعمال مراكز التسوق والفنادق التابعة للمجموعة زيادة في صافي الإيرادات بنسبة 6% لتصل إلى 4.8 مليار درهم، حيث تجاوز معدل إشغال المراكز التجارية 98%. وارتفع عدد الزوار بنسبة 6%، مما يؤكد الأهمية المستمرة للوجهات المادية القائمة على التجربة؛ بينما حقق ذراع التطوير العقاري نتائج قوية، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 33% لتصل إلى 5.8 مليار درهم، مما يعكس الطلب القوي عبر المجتمعات السكنية.
سجلت أعمال التجارة الإلكترونية نمواً في الإيرادات بنسبة 20% لتصل إلى 3.2 مليار درهم، مع نمو بنسبة 38% في التجارة السريعة وقفزة بنسبة 47% في إيرادات الإعلام الدقيق. وبينما انخفضت إيرادات التجزئة الإجمالية بنسبة 1%، إلا أن الإيرادات بالعملة الثابتة لا تزال تنمو بنسبة 1%، مدعومة بنمو مماثل بنسبة 2% في الإمارات العربية المتحدة مدفوعاً بالتوسع الاقتصادي والسكاني القوي في البلاد. كما أظهر إطلاق علامتها التجارية الرائدة HyperMax لتجارة البقالة بالتجزئة في عُمان والبحرين والكويت، بالإضافة إلى إطلاق SAVA، أول بائع تجزئة إماراتي حديث للخصومات، طموح ماجد الفطيم لتمكين العلامات التجارية المحلية والجمع بين المنتجات عالية الجودة والأسعار المعقولة والراحة وتجارب التسوق الحديثة المصممة خصيصاً للمجتمعات المحلية.
ارتفعت إيرادات قطاع الترفيه بنسبة 9% لتصل إلى 1.9 مليار درهم، مدفوعة بشكل كبير بدور السينما التي نمت إيراداتها بنسبة 13%، مما يعكس الأداء القوي لشباك التذاكر والإقبال على التنسيقات المتميزة. ويُظهر إعادة إطلاق مسرح IMAX التابع لـ VOX’ في مول الإمارات العام الماضي التزام المجموعة’ بتطوير وجهاتها وتقديم تجارب عالمية المستوى إلى أسواقها.
شهدت علاماتها التجارية لأسلوب الحياة زيادة في الإيرادات بنسبة 14% لتصل إلى 1.5 مليار درهم، مدعومة بالأداء القوي في قطاع الأزياء وإطلاق علامات تجارية فاخرة جديدة. وسعت ماجد الفطيم شراكتها طويلة الأمد مع Abercrombie & Fitch Co.، وعززت وصولها متعدد القنوات من خلال منصات التجارة الإلكترونية الجديدة لـ Abercrombie & Fitch و Hollister في أسواق الخليج الرئيسية، وعززت مكانتها كشريك مفضل للعلامات التجارية العالمية مع دخول علامات إقليمية جديدة مثل PacSun و Tartine et Chocolat.
واصلت ماجد الفطيم تسريع نمو برنامج الولاء SHARE الخاص بها، ليصل عدد أعضائه إلى 10.3 مليون عضو في عام 2025، بينما أطلقت أيضًا بطاقتي ائتمان إضافيتين تحملان علامات تجارية مشتركة مع بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وفيزا.
في أكتوبر 2025، قامت ماجد الفطيم بتسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 10 سنوات، مما يمثل عودتها إلى أسواق رأس المال الدولية للديون. وقد قوبل الإصدار بطلب استثنائي من المستثمرين، حيث تجاوز دفتر الأوامر 2 مليار دولار أمريكي، محققًا أضيق فارق لمدة 10 سنوات للشركة’ على الإطلاق. وفي نوفمبر 2025، أصدرت الشركة سندًا هجينًا جديدًا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بينما قامت في الوقت نفسه بتقديم عرض لشراء 590 مليون دولار أمريكي من سنداتها الدائمة القائمة.
تواصل المجموعة الحفاظ على ملف استحقاق ديون متوازن وسيولة صحية، مع انخفاض صافي الاقتراض إلى 11.9 مليار درهم، بانخفاض قدره 15% منذ ديسمبر 2024. وأكدت وكالتا ستاندرد آند بورز’ وفيتش للتصنيف الائتماني تصنيف المجموعة’ الائتماني ‘BBB’ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يسلط الضوء على مرونتها المالية وإدارتها المنضبطة لرأس المال.
قال فاضل عبد الباقي العلي، رئيس مجلس إدارة ماجد الفطيم القابضة: “يُظهر الأداء القياسي لماجد الفطيم’ هذا العام استراتيجيتنا الناجحة للنمو والحوكمة المؤسسية القوية التي تمكننا من تحقيق النتائج على نطاق واسع. ندخل عقدنا الرابع من موقع قوة، ونواصل تحقيق نمو مرن وخلق قيمة مستدامة للمساهمين.”
وأضاف أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة: “كان عام 2025 عامًا حاسمًا لماجد الفطيم. لقد تجاوزنا 5 مليارات درهم في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) للمرة الأولى وحققنا زيادة بنسبة 41% على أساس سنوي في صافي الأرباح، مما يدل على قوة استراتيجيتنا، ومتانة نموذج أعمالنا، والتجارب الاستثنائية التي نواصل ابتكارها وتقديمها. إن وضعنا المالي هو الأقوى منذ عقد من الزمان. يمنحنا توليد النقد القوي والميزانية العمومية المعززة الثقة لمواصلة الاستثمار على المدى الطويل. إن خططنا التطويرية متنوعة عبر فئات الأصول وأسواقنا الأساسية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وتشمل إعادة استثمار كبيرة في الأصول الرئيسية، وأبرزها تحويل مول الإمارات بقيمة 5 مليارات درهم. ومع تطور التوقعات، يتحول دور الوجهات المادية نحو التجربة والتواصل والوقت النوعي، ومحفظتنا مبنية لهذا المستقبل. لقد حققنا نتائج قياسية عبر مراكز التسوق والفنادق والمشاريع السكنية لدينا، مما يعكس ريادتنا في الوجهات القائمة على التجربة.”
عززت مراكز التسوق التابعة للمجموعة’s من مؤهلاتها في مجال الاستدامة التشغيلية، لتصبح الأولى في المنطقة التي تحصل على شهادات استدامة عالمية عبر محفظتها المملوكة بالكامل، بما في ذلك 18 شهادة LEED البلاتينية و 4 شهادات LEED الذهبية. وحصلت ثمانية أماكن عمل ووجهات ترفيهية إضافية على شهادة WELL للصحة والسلامة خلال العام، مما يؤكد الالتزام بالمعايير العالمية لجودة الهواء والماء والصيانة ورفاهية شاغليها.