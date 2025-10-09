بنك عجمان يفوز بجائزة نَافِس الأولى للتوطين﻿

حصل بنك عجمان على المركز الأول في فئة المؤسسات المتوسطة ضمن جوائز نَافِس﻿ المرموقة، تقديراً لدوره الريادي في تعزيز جهود التوطين وتهيئة مسارات مهنية مستدامة للمواطنين الإماراتيين في قطاع البنوك. ويؤكد هذا التكريم على الاستراتيجية طويلة الأمد للبنك، التي تضع الكفاءات الإماراتية في صميم نموه وتحوّله، حيث يُنظر إلى التوطين ليس فقط كأولوية وطنية، بل أيضاً كمحرك للتنافسية والابتكار.