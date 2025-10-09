بنك عجمان يفوز بجائزة نَافِس الأولى للتوطين﻿

حصل بنك عجمان على المركز الأول في فئة المؤسسات المتوسطة ضمن جوائز نَافِس المرموقة، تقديراً لدوره الريادي في تعزيز جهود التوطين وتهيئة مسارات مهنية مستدامة للمواطنين الإماراتيين في قطاع البنوك. ويؤكد هذا التكريم على الاستراتيجية طويلة الأمد للبنك، التي تضع الكفاءات الإماراتية في صميم نموه وتحوّله، حيث يُنظر إلى التوطين ليس فقط كأولوية وطنية، بل أيضاً كمحرك للتنافسية والابتكار.
قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لبنك عجمان: "إن هذا التكريم يعيد التأكيد على قناعتنا بأن التوطين هو أكثر بكثير من مجرد التزام قانوني، فهو استراتيجية أساسية متجذّرة في قيمنا. إنه ضرورة استراتيجية ومصدر قوة لمؤسستنا وللاقتصاد الإماراتي على حد سواء. نحن فخورون برؤية الجيل الجديد من المصرفيين الإماراتيين يزدهرون في مختلف أقسام المؤسسة، يقودون الابتكار ويساهمون في تحقيق رؤيتنا الوطنية للتقدم المالي المتميز".
يُبرز هذا التكريم أثر النهج المنهجي الذي يتبعه بنك عجمان في تطوير المواهب. فمن خلال مبادرات مثل برنامج إثراء
الرائد، وضع البنك مسارات واضحة تتيح للمواطنين الإماراتيين النموّ نحو المناصب القيادية، عبر الجمع بين التدريب القائم على المهارات، والإرشاد المهني، والتعرّف على الوظائف الاستراتيجية. ويُعدّ تزايد حضور الموظفين الإماراتيين في المستويات الإدارية المتوسطة والعليا انعكاساً للرؤية طويلة الأمد للبنك وشراكته مع مجلس تنافسية الكفاءات الإماراتية (نَافس).
وقالت هند إسماعيل العلي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بنك عجمان: "لقد كان نَافِس بالفعل محفزاً حقيقياً، إذ منحنا الأدوات والبنية التي مكّنتنا من تسريع مسيرتنا في مجال التوطين وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل لصالح موظفينا وأعمالنا".