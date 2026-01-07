بنك رأس الخيمة يطلق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالكامل

قال بنك رأس الخيمة يوم الأربعاء إنه حصل على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) لإصدار عملة مستقرة مدعومة بالدرهم.
قال المقرض إن هناك متطلبات تنظيمية وتشغيلية إضافية مطلوبة، وسيتم الكشف عن تفاصيل المرحلة التجريبية والتوسع المحتمل في الوقت المناسب.
العملة المستقرة هي نوع من العملات الرقمية المصممة لتكون لها قيمة مستقرة، على عكس العملات المتقلبة مثل بيتكوين، من خلال ربطها بأصل مستقر، عادةً ما يكون عملة نقدية مثل الدولار الأمريكي، أو أحيانًا سلع مثل الذهب.
في نوفمبر 2025، وافق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على زاند، البنك الرقمي للإمارات، لإطلاق زاند AED، أول عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي ومتعددة السلاسل على البلوكشين العامة في البلاد.
قال رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة: “الحصول على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هو خطوة هامة في رحلتنا في الأصول الرقمية. إنه يعكس تركيزنا على الابتكار المسؤول والمنظم والمبني على الثقة”.
من المتوقع أن تتميز العملة المستقرة لبنك رأس الخيمة بدعم 1:1 للدرهم الإماراتي، ليتم الاحتفاظ بها في حسابات منفصلة ومنظمة لدعم الاسترداد الكامل بالقيمة الاسمية.
في عام 2025، مكّن بنك رأس الخيمة عملائه من الأفراد من تداول العملات الرقمية من خلال شريك وساطة منظم، مما يوفر مسارًا متوافقًا وآمنًا للعملاء للوصول إلى الأصول الرقمية.
قال أحمد: “نظل ملتزمين بتطوير حلول مصممة حول احتياجات عملائنا ومتوافقة مع رؤية الإمارات لنظام مالي جاهز للمستقبل. إنها خطوة أخرى في تقديم خدمات مصرفية رقمية بلمسة إنسانية”.
قفز إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة إلى 300 مليار دولار لأول مرة في أكتوبر 2025، بقيادة العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي من تيثر USDT و USDC من سيركل. يوم الأربعاء، بلغ الحجم الإجمالي لسوق العملات المستقرة العالمي 308.21 مليار دولار.