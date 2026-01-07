بنك رأس الخيمة يطلق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالكامل

قال بنك رأس الخيمة يوم الأربعاء إنه حصل على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) لإصدار عملة مستقرة مدعومة بالدرهم.

قال المقرض إن هناك متطلبات تنظيمية وتشغيلية إضافية مطلوبة، وسيتم الكشف عن تفاصيل المرحلة التجريبية والتوسع المحتمل في الوقت المناسب.

العملة المستقرة هي نوع من العملات الرقمية المصممة لتكون لها قيمة مستقرة، على عكس العملات المتقلبة مثل بيتكوين، من خلال ربطها بأصل مستقر، عادةً ما يكون عملة نقدية مثل الدولار الأمريكي، أو أحيانًا سلع مثل الذهب.