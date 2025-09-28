"قصر السماء" في برج خليفة للبيع بـ 180 مليون درهم

تخيل أن تخرج من المصعد في الطابق 108 من أطول وأيقونية ناطحة سحاب في العالم، إلى بنتهاوس زجاجي يحيط بك من كل الجهات بمساحة 21 ألف قدم مربع، يمنحك إطلالة بزاوية 360 درجة على واحدة من أشهر مدن العالم في مجال العقارات. هذا الصرح المعماري المعروض حالياً للبيع يمكن أن يصبح ملكك الخاص — مقابل 180 مليون درهم فقط.
يُمثل برج خليفة سكاي بالاس ما وصفه كارل حداد، المالك الحالي للعقار، لـ KT LUXE بأنه "العقار الأبرز في دبي" وهو تميزٌ، كما يقول، يتضح جليًا فورًا عند النظر إلى مواصفاته غير المسبوقة وموقعه الفريد في أشهر برج في العالم. والأرقام وحدها تُشير إلى السبب.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
بمساحة 21 ألف قدم مربع، يعد هذا البنتهاوس أكبر بثلاث مرات من أي وحدة أخرى في برج خليفة، وهو أكبر بنتهاوس مطروح في "داون تاون دبي". إنه الوحدة المزدوجة الوحيدة في البرج، والإقامة الوحيدة التي تشغل طابقاً كاملاً، والعقار الوحيد المزوّد بمصعد خاص، ما يضمن للقاطنين الانتقال مباشرة من مصعدهم إلى ملاذهم الخاص دون مواجهة أي شخص آخر.
تتجاوز الحصرية مجرد الحجم.
فهو الوحدة الوحيدة في البرج التي تضم مسبحاً داخلياً خاصاً، مانحاً القاطنين تجربة فريدة بالسباحة بينما يعلقون على ارتفاع مئات الأمتار فوق المدينة. النوافذ الزجاجية الممتدة من الأرضية حتى السقف تمنح إطلالات بانورامية غير محجوبة تمتد من الخليج العربي إلى صحراء العرب وأفق دبي المتغير باستمرار لوحة حية تتبدل مع الضوء والفصول.
يتطلب العقار تكلفة تجهيز تقديرية تتراوح بين 21 و26 مليون درهم، ويشير حداد إلى أن ذلك قد يرفع قيمة البنتهاوس إلى ما بين 275 و300 مليون درهم عند اكتماله. أما رسوم الخدمة السنوية، فهي تبلغ 1.15 مليون درهم، ما يضمن للقاطنين إدارة مبنى وخدمات كونسيرج عالمية المستوى تليق بموقعهم الراقي.
الرؤية وراء الاستثمار
بالنسبة لحداد، لم يكن هذا الاستحواذ مجرد صفقة عقارية تقليدية. فقد قال: "برج خليفة ليس مجرد مبنى، إنه معلم عالمي. امتلاك أكبر بنتهاوس في العالم هنا كان أبعد من مجرد مساحة، كان عن امتلاك قطعة من التاريخ الثقافي والاستمتاع بمنصة رؤية تعلو فوق حكاية المدينة بأكملها".
ويستذكر حداد لقاءه الأول مع المكان بأنه كان سينمائياً بكل معنى الكلمة. "21 ألف قدم مربع من الضوء والمشهد البانورامي. النوافذ الممتدة تكشف البحر والصحراء وأفق المدينة دفعةً واحدة. الحجم يثير حماسك، لكن الهدوء الناتج عن العلو فوق كل شيء هو ما يبقى معك".
العيش في أطول برج في العالم يحول الروتين اليومي إلى تجارب استثنائية. "إنها طقوس" يقول حداد. "الاستيقاظ مع أول خيوط الشمس التي تنسكب على الخليج، ومشاهدة المدينة تتحرك تحتك؛ لا يوجد شيء يشبه ذلك في أي مكان آخر. يتم تذكيرك يومياً بأنك لست فقط في دبي — بل أنت فوقها، تنظر إليها كعمل فني حي".
فرصة استثمارية
إلى جانب قيمته المعيشية، يضع حداد البنتهاوس كأداة استثمار أكثر منه عملية شراء عقارية. ويقول: "هذا الاستثمار محصّن لأن القيمة الكبرى تكمن في الاستحواذ. إنفاق 10 ملايين درهم إضافية على التجهيز يمكن أن يزيد السعر بسهولة بمقدار 50 مليوناً، هنا تكمن القيمة الحقيقية.. معظم الأشخاص في مستوى ثرائنا يفتقرون إلى الخيال ويفضلون أن يدخلوا مكاناً جاهزاً مع فرشاة أسنان بانتظارهم".
هذا المنظور يعكس فهماً أعمق لديناميكيات السوق العقاري الفاخر، حيث الندرة والموقع والإمكانات لخلق قيمة تفوق في أهميتها مسألة العيش المباشر. فالبنتهاوس، بحسبه، يمنح مالكه المستقبلي فرصة نادرة لابتكار شيء خاص تماماً، مع ضمان موقع في ما قد يكون أشهر عنوان سكني في العالم.
ويأتي طرح هذا البنتهاوس في وقت يواصل فيه سوق العقارات في دبي جذب اهتمام ورؤوس أموال عالمية.
ويصف حداد القوى الثلاث المتلاقية خلف هذا الزخم قائلاً: "هجرة الثروات العالمية، والحياد الجيوسياسي، والتميز في البنية التحتية. إن العائلات والمستثمرين يريدون الاستقرار، والأمان، والارتباط. دبي توفر الثلاثة — وتضيف إليها حكومة تنفذ رؤيتها. لهذا السبب تتدفق رؤوس الأموال هنا بهذا الحجم".
هذا التحليل يضع دبي ضمن كوكبة المراكز المالية العالمية ويبرز قيمتها الفريدة. يقول حداد: "لقد أصبحت دبي المركز الرابع".
"لندن تقدم الإرث، ونيويورك تقدم الحجم، وهونغ كونغ تقدم القرب. أما دبي فتقدم الحياد، ونمط الحياة، والارتباط. إنها حديثة، آمنة، وموالية للأعمال — وعلى عكس معظم المدن، ما زالت تمتلك طاقة بناء المستقبل".
وبينما يبدي بعض المحللين مخاوف من احتمالية فائض في سوق العقارات في دبي، يقلل حداد من شأن هذه المخاوف على مستوى العقارات الفاخرة للغاية. "لا يوجد سوى عدد محدود من البنتهاوس في برج خليفة، وعدد محدود من الفلل على شاطئ البحر، وعدد محدود من العقارات الرمزية بحق. الندرة تحمي القيمة في القمة".
تصبح قاعدة الندرة أكثر أهمية عند النظر إلى المواصفات الفريدة لهذا البنتهاوس. "إنه غير قابل للتكرار" يقول حداد. "21 ألف قدم مربع في أطول مبنى في العالم، مع مصعد خاص وإمكانية تصميم مطلقة. أنت لا تشتري جدراناً فحسب — بل تشتري معلماً ثقافياً بقيمة معنوية دائمة".
ويتصور حداد مالك البنتهاوس المقبل بأنه "مواطن عالمي رائد أعمال، أو مكتب عائلي، أو جامع مقتنيات يقدّر أهمية الملاذ والرمزية معاً. فالأمر ليس فقط عن المساحة؛ بل عن امتلاك جزء من أطول برج في العالم".