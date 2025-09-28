"قصر السماء" في برج خليفة للبيع بـ 180 مليون درهم

تخيل أن تخرج من المصعد في الطابق 108 من أطول وأيقونية ناطحة سحاب في العالم، إلى بنتهاوس زجاجي يحيط بك من كل الجهات بمساحة 21 ألف قدم مربع، يمنحك إطلالة بزاوية 360 درجة على واحدة من أشهر مدن العالم في مجال العقارات. هذا الصرح المعماري المعروض حالياً للبيع يمكن أن يصبح ملكك الخاص — مقابل 180 مليون درهم فقط.

يُمثل برج خليفة سكاي بالاس ما وصفه كارل حداد، المالك الحالي للعقار، لـ KT LUXE بأنه "العقار الأبرز في دبي" وهو تميزٌ، كما يقول، يتضح جليًا فورًا عند النظر إلى مواصفاته غير المسبوقة وموقعه الفريد في أشهر برج في العالم. والأرقام وحدها تُشير إلى السبب.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

بمساحة 21 ألف قدم مربع، يعد هذا البنتهاوس أكبر بثلاث مرات من أي وحدة أخرى في برج خليفة، وهو أكبر بنتهاوس مطروح في "داون تاون دبي". إنه الوحدة المزدوجة الوحيدة في البرج، والإقامة الوحيدة التي تشغل طابقاً كاملاً، والعقار الوحيد المزوّد بمصعد خاص، ما يضمن للقاطنين الانتقال مباشرة من مصعدهم إلى ملاذهم الخاص دون مواجهة أي شخص آخر.

تتجاوز الحصرية مجرد الحجم.

فهو الوحدة الوحيدة في البرج التي تضم مسبحاً داخلياً خاصاً، مانحاً القاطنين تجربة فريدة بالسباحة بينما يعلقون على ارتفاع مئات الأمتار فوق المدينة. النوافذ الزجاجية الممتدة من الأرضية حتى السقف تمنح إطلالات بانورامية غير محجوبة تمتد من الخليج العربي إلى صحراء العرب وأفق دبي المتغير باستمرار لوحة حية تتبدل مع الضوء والفصول.