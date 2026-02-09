بمليار دولار.. "جي 42" الإماراتية ترسم ملامح السيادة الرقمية في فيتنام

أعلنت مجموعة "G42" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بالتحالف مع شركة "FPT" ومجموعة "Viet Thai"، عن استثمار بقيمة مليار دولار لتطوير قدرات سيادية في مجال الذكاء الاصطناعي وبنية تحتية سحابية متطورة في فيتنام.

وبموجب هذا الاتفاق، سيقوم التحالف ومجموعة "G42" بنشر سعة سحابية هائلة عبر ثلاثة مراكز بيانات في فيتنام، لتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية عالية الأداء للقطاعين العام والخاص.

أكثر من مجرد بنية تحتية

إلى جانب تطوير البنية التحتية، تشمل الشراكة خططاً لبرامج وطنية لتدريب وتطوير القوى العاملة لدعم تبني الذكاء الاصطناعي في الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية. ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرة تأثيراً اقتصادياً كبيراً من خلال خلق فرص العمل وترسيخ مكانة فيتنام كمركز تكنولوجي استراتيجي في المنطقة.

تساهم شركة "FPT" (أكبر شركة لخدمات تكنولوجيا المعلومات في فيتنام) بالخبرة الفنية والمعرفة بالسوق المحلي، بينما تقدم مجموعة "Viet Thai" رؤى استراتيجية عبر مختلف القطاعات، في حين توفر "G42" خبراتها المتقدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

نموذج جديد للتحول الوطني

وقال علي الأمين، الرئيس التجاري لشركة "G42 إنترناشيونال": "هذا الاتفاق يمثل نموذجاً جديداً للتحول الوطني في مجال الذكاء الاصطناعي، نموذجاً قائماً على السيادة والشراكة والهدف السامي". وأعرب عن امتنانه لحكومة فيتنام وشركائه على التزامهم ببناء بنية تحتية تمكن الدولة من الاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على سيادة البيانات والاستقلال الرقمي.

وكان بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "G42"، قد صرح خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي بأن الشركة تهدف إلى بناء مليار "وكيل ذكاء اصطناعي" لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، تتراوح مهامهم بين هندسة البترول وتحليل الأمن السيبراني.

تعليقات الشركاء

من جانبه، قال الدكتور ترونج جيا بين، رئيس مجلس إدارة شركة "FPT": "تدرك فيتنام تماماً أنها لا تستطيع المضي قدماً بمفردها في مجالات مثل أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني؛ نحن بحاجة إلى تحالفات استراتيجية مع شركاء نثق بهم".

وأضاف ديفيد تاي، رئيس مجلس إدارة "Viet Thai": "هذه المبادرة تضع فيتنام في طليعة التنمية الاقتصادية القائمة على الذكاء الاصطناعي في آسيا، وتدعم نمو الطبقة الوسطى في البلاد".