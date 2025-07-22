بمليار درهم.."تيتان" الهندية تستحوذ على حصة الأغلبية في "داماس" بدبي

أعلنت شركة تيتان الهندية يوم الاثنين أنها ستستحوذ على حصة الأغلبية في شركة داماس الإماراتية، الشركة القابضة الحالية لأعمال داماس للمجوهرات في دول مجلس التعاون الخليجي، من شركة المناعي مقابل قيمة مؤسسية تبلغ 1.038 مليار درهم.

وستمتلك شركة تيتان القابضة 67 في المائة من أسهم رأس المال وحقوق التصويت في داماس.

وتأمل الشركة في إتمام عملية الاستحواذ بحلول 31 يناير/كانون الثاني 2026. وسيكون لها الحق في الاستحواذ على حصة 33% المتبقية بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2029، حسبما ذكرت في بيان إلى البورصة الوطنية حيث يتم إدراج أسهمها.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

سيُسهّل هذا الاستحواذ توسّع شركة صناعة إكسسوارات الأزياء في ست دول خليجية. تأسست داماس عام ١٩٠٧ في دبي، ولديها شبكة تضم ١٤٦ متجرًا في دول مجلس التعاون الخليجي.

شركة المناعي هي شركة مساهمة عامة مقرها قطر وتتركز أنشطتها بشكل أساسي على قطاع الأعمال التجارية القائمة على خدمات التجارة وتكنولوجيا المعلومات.

بعد نجاحنا في تأسيس علامة "تانيشق" في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، نخطو خطوةً أخرى نحو تحقيق طموحنا في التوسع عالميًا في قطاع المجوهرات. ومع استحواذنا على داماس، تتجاوز شركة تيتان تركيزها على الجاليات الأجنبية لتشمل جنسيات وأعراقًا أخرى، وفقًا لسي كيه فينكاتارامان، المدير الإداري لشركة تيتان.

وقال فينكاتارامان: "إن الاستحواذ لا يخلق فرصة عالمية جديدة ومهمة لشركة تيتان فحسب، بل يعزز أيضًا مكانة تيتان الشاملة في سوق المجوهرات في دول مجلس التعاون الخليجي ويحقق فوائد متعددة للتآزر في المواهب وشبكات البيع بالتجزئة وسلسلة التوريد".

وقال أليك جريوال الرئيس التنفيذي لمجموعة المناعي إن داماس أصبحت شركة تابعة لمجموعة المناعي في عام 2012، وقد حان الوقت للاستثمار في المرحلة التالية من توسعها في المنطقة.

نحن على ثقة بأن اندماج داماس وتايتان سيقود داماس في المرحلة التالية من مسيرة نموها في دول مجلس التعاون الخليجي. سيواصل المناعي امتلاك حصة أقلية في داماس للسنوات الأربع المقبلة مع المضي قدمًا في خطط نمو داماس. ومن المقرر أن يستخدم المناعي عائدات صفقة البيع لتعزيز موارده لدعم المزيد من التوسع في أعماله الأساسية في مجالي التجارة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى خفض ديون المجموعة، وفقًا لجريوال.

وبموجب الصفقة المقترحة، ستصبح شركة Signature Jewellery Holding Limited، وهي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، شركة قابضة بعد الاستحواذ على الأسهم المدفوعة بالكامل لشركة Damas LLC والشركات التابعة لها.

سجلت داماس مبيعات بقيمة 1.461 مليار درهم في عام 2024. وسيخضع الاستحواذ لشروط ومتطلبات تنظيمية معينة.

ارتفاع أسعار الذهب في دبي؛ بعض المتاجر تشهد إقبالاً منخفضاً وسط ارتفاع الأسعار وعطلة الصيف دليل التسوق في دبي للذهب: 15 نصيحة لشراء المجوهرات والألماس والأحجار الكريمة