بمحرك المشاريع الكبرى.. الإمارات تقود قاطرة الاكتتابات العامة في الخليج

بعد عام من الإدراجات الهادئة، تتشكل الإمارات كنقطة محورية لانتعاش الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2026، مع توقع وجود مجموعة قوية من العروض الكبيرة والمتنوعة التي ستعيد العمق والثقة إلى أسواق الأسهم الإقليمية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن كامكو إنفست.
يتجه اهتمام السوق بالفعل بقوة نحو الإمارات بعد عام 2025 المخيب للآمال، عندما انخفض نشاط الاكتتابات العامة الأولية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات. شهدت المنطقة 42 إدراجًا فقط خلال العام، بينما انخفض إجمالي العائدات إلى 5.8 مليار دولار، وهو أضعف أداء في خمس سنوات وأقل بنحو 55 بالمائة مما كان عليه في عام 2024.
بقيت الصفقات الكبيرة إلى حد كبير على الهامش حيث أدت الأسواق المتقلبة، وأسعار النفط الأضعف، والمخاطر الجيوسياسية إلى توخي الحذر من قبل المصدرين والمستثمرين.
على هذه الخلفية، تبرز قائمة مشاريع الإمارات لعام 2026 بحجمها واتساعها. في دبي، من المتوقع أن تختبر عدة إدراجات محتملة شهية المستثمرين، بما في ذلك بن غاطي القابضة، وتطوير مجمع دبي للاستثمار، والإنشاءات العربية، وماجد الفطيم القابضة.
تعتبر قائمة مشاريع أبوظبي ذات ثقل مماثل، حيث تعد الإمارات العالمية للألمنيوم، ومصدر، والاتحاد للطيران من بين المرشحين الأكثر متابعة. يمكن لهذه الصفقات مجتمعة أن تعيد زخم الشركات الكبرى الذي ميز دورة الاكتتابات العامة الأولية القوية في الإمارات في السنوات السابقة.
قالت كامكو إنفست إن جاذبية الإمارات لا تكمن فقط في حجم قائمة مشاريعها، بل في مزيج قطاعاتها. يتم تمثيل العقارات والبناء والطاقة والطيران والطاقات المتجددة جميعها، مما يوفر للمستثمرين تعرضًا لتدفقات نقدية دفاعية بالإضافة إلى مواضيع النمو طويلة الأجل. ومع إعادة تقييم الأصول بعد عام 2025 الضعيف، يتوقع المصرفيون بيئة تسعير أكثر واقعية، مما يحسن فرص التنفيذ الناجح.
يأتي التركيز المتجدد على الإمارات بعد تراجع حاد العام الماضي. انخفضت عائدات الاكتتابات العامة الأولية في البلاد إلى حوالي 1.1 مليار دولار في عام 2025 من 4.1 مليار دولار في عام 2024، بينما انخفض عدد الإدراجات إلى ثلاثة فقط من سبعة. استمرت المملكة العربية السعودية في الهيمنة على الأحجام، حيث شكلت 37 من أصل 42 اكتتابًا عامًا أوليًا في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن حتى هناك تباطأ النشاط وتراجعت معنويات المستثمرين مع انخفاض مؤشر تداول لجميع الأسهم بنسبة 12.8 بالمائة خلال العام.
لعب الأداء الضعيف للسوق الإقليمي دورًا رئيسيًا. ارتفع مؤشر MSCI GCC بنسبة 1.6 في المائة فقط في عام 2025، متخلفًا عن الأسواق العالمية التي ارتفعت بفضل انتعاش قوي في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وبينما سعت رؤوس الأموال وراء عوائد أعلى في الولايات المتحدة وأجزاء من آسيا، كافحت الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي للتنافس على جذب الانتباه، خاصة العروض الأكبر التي تتطلب طلبًا مؤسسيًا عميقًا.
لم يساهم أداء السوق الثانوي كثيرًا في المساعدة. بحلول نهاية عام 2025، كانت 13 اكتتابًا عامًا أوليًا فقط في دول مجلس التعاون الخليجي تتداول فوق أسعار الطرح، بينما كانت 28 في المنطقة الحمراء. أثرت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة، بالإضافة إلى عدم اليقين الإقليمي، على أداء ما بعد الإدراج، على الرغم من أن عددًا قليلاً من الأسماء المتخصصة في قطاعات الطاقة والبرمجيات والخدمات والتعليم حققت مكاسب بفضل أساسيات أقوى.
على الصعيد العالمي، كانت الصورة أكثر دعمًا. ارتفعت أحجام الاكتتابات العامة الأولية بشكل طفيف في عام 2025، لكن العائدات قفزت إلى 146.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مدفوعة بإدراجات ضخمة في الولايات المتحدة والصين. جمعت الولايات المتحدة وحدها 45.7 مليار دولار، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلث العائدات العالمية، بينما ارتفعت الاكتتابات العامة الأولية المقيمة في الصين إلى 25.8 مليار دولار. ونتيجة لذلك، تقلصت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من جمع أموال الاكتتابات العامة الأولية العالمية بشكل حاد، مما يؤكد مدى ابتعاد المنطقة عن التزامن مع أسواق رأس المال العالمية العام الماضي.
من المتوقع أن تضيق هذه الفجوة في عام 2026. تقدر كامكو إنفست أن حوالي 73 اكتتابًا عامًا أوليًا قيد الإعداد بالفعل في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الشركات التي أجلت إدراجاتها في عام 2025 بانتظار تقييمات أفضل وأسواق أكثر هدوءًا. وبينما من المرجح أن تتصدر المملكة العربية السعودية من حيث عدد الصفقات، تُعتبر الإمارات العربية المتحدة حاسمة لاستعادة الحجم والزخم، نظرًا لحجم عروضها المحتملة.
يجب أن توفر الظروف الاقتصادية الكلية العالمية المتحسنة، وتخفيف التضخم، والطلب المستقر من المستثمرين على البنية التحتية، وتحول الطاقة، والأصول المرتبطة بالتكنولوجيا، بيئة أكثر دعمًا. هناك خطر من أن الاكتتابات العامة الأولية الضخمة في الولايات المتحدة قد تحول رؤوس الأموال، لكن المصرفيين يقولون إن خطة الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات العربية المتحدة في وضع جيد لجذب الأموال المؤسسية طويلة الأجل التي تبحث عن التنويع والعائد.
قال مراقبو السوق إن عام 2026 يتشكل ليكون عام إعادة ضبط لدولة الإمارات العربية المتحدة. قالوا: "بعد عام 2025 الهادئ، يمتلك السوق فرصة لإعادة تأكيد نفسه كمرساة للاكتتابات العامة الأولية في المنطقة، شريطة أن يحدد المصدرون الأسعار بحكمة وأن تستقر ظروف السوق."