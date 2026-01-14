بمحرك المشاريع الكبرى.. الإمارات تقود قاطرة الاكتتابات العامة في الخليج

لم يساهم أداء السوق الثانوي كثيرًا في المساعدة. بحلول نهاية عام 2025، كانت 13 اكتتابًا عامًا أوليًا فقط في دول مجلس التعاون الخليجي تتداول فوق أسعار الطرح، بينما كانت 28 في المنطقة الحمراء. أثرت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة، بالإضافة إلى عدم اليقين الإقليمي، على أداء ما بعد الإدراج، على الرغم من أن عددًا قليلاً من الأسماء المتخصصة في قطاعات الطاقة والبرمجيات والخدمات والتعليم حققت مكاسب بفضل أساسيات أقوى.