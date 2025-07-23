بمبلغ صغير امتلك منزلك في دبي: مستقبل الاستثمار العقاري يبدأ من 2000 درهم

في شهر مايو 2025، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أول مبادرة استثمار عقاري مرمّز في المنطقة تحت اسم "Prypco Mint"، وذلك بالتعاون مع شركة Prypco وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (Vara)، والمصرف المركزي لدولة الإمارات، ومؤسسة دبي للمستقبل، وبنك زاند الرقمي.

مع إمكانية بدء الاستثمار بمبلغ منخفض يصل إلى 2000 درهم فقط خلال المرحلة التجريبية، أصبح استثمار العقارات متاحًا لعدد أكبر من الناس. وخلال الشهر الأول فقط، تم تنفيذ صفقات تزيد قيمتها على 9 ملايين درهم عبر "Prypco Mint".

قال أحمد فيصل الجمل، مقيم في دولة الإمارات منذ فترة طويلة وأحد أوائل المستثمرين في العقارات الرمزية في دبي:

"الآن أصبح بإمكان الجميع أن يصبحوا ملاكاً في دبي".

وأضاف: "الشيء الجيد في الرمزية أنها تتيح لنا بدء الاستثمار فقط بـ2000 درهم. هذا يعني أن Prypco تستهدف الجميع". وقد استثمر أحمد مبلغ 100,000 درهم موزعة على عدة عقارات رمزية.

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