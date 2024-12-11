"بلوسوم 76": إضافة جديدة لمشهد العقارات الفاخرة في قرية جميرا الدائرية

تُعرض شقة "بلوسوم 76" النموذجية في مركز تجربة العملاء الكائن في "باي سكوير". ومن المُقرر أن تبدأ أعمال البناء في 1 يناير 2025 على أن يتم تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2027. ويحظى المشروع بدعم فريق عمل قوي، بالشراكة مع رواد القطاع مثل "إمسكوير" (Emsquare) للاستشارات الهندسية للتصميم والإشراف، و"عدنان للمقاولات" (Adnann Contracting LLC) كمقاول رئيسي، و"لوير بوينت" (Lawyer Point) للخدمات الاستشارية القانونية. بالإضافة إلى ذلك، ستتولى كل من "ديجا فو" (Deja Vu) و"أليجنس" (Allegiance) قنوات البيع، مما يُسهم في بداية شاملة وواعدة للمشروع.