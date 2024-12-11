"بلوسوم 76": إضافة جديدة لمشهد العقارات الفاخرة في قرية جميرا الدائرية
تُعتبر قرية جميرا الدائرية، في ظل ازدهار سوق دبي العقاري، وجهة استثمارية رائدة لما تقدمه من عوائد مرتفعة.
ونظراً لمكانتها المرموقة في سوق دبي العقاري، تحظى قرية جميرا الدائرية بإقبال متزايد على العقارات قيد الإنشاء. وبسعر متوسط يبلغ 1450 درهماً إماراتياً للقدم المربعة، تُقدم فرصة استثمارية مُثلى لمن يرغب في تحقيق النمو والعوائد المجزية، فضلاً عن تميزها بأسعار معقولة، ومرافق تناسب العائلات، وفخامة، وجودة، وموقع استراتيجي.
استحوذت قرية جميرا الدائرية، منذ يناير 2020، على نسبة 10.64% من إجمالي مبيعات العقارات في دبي. وشهدت الفترة بين عامي 2012 و2024 ارتفاعاً ملحوظاً في إيجارات الشقق بنسبة 188%، حيث حققت الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم عائداً على الاستثمار يتراوح بين 8% و10%، بمعدل عائد يفوق 6.67%. ويشير هذا إلى وجود سوق إيجار مواتية، مدعومة بالطلب القوي من المستأجرين الذين ينجذبون إلى المرافق العائلية والبنية التحتية المتطورة في المنطقة. ومع ارتفاع الإيجارات بسبب تزايد أعداد الوافدين، تحول العديد من المستأجرين إلى ملاك للعقارات.
وتصدرت قرية جميرا الدائرية المشهد العقاري في أكتوبر 2024، مسجلة أفضل أداء من حيث حجم المعاملات الذي بلغ 1,487 معاملة بقيمة مبيعات وصلت إلى 1.5 مليار درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بحجم مبيعات بلغ 1,135 معاملة بقيمة 2.6 مليار درهم.
وسعياً إلى الاستفادة من هذا الزخم، كشفت "ترانكويل إنفرا" (Tranquil Infra)، وهي شركة تطوير عقاري متخصصة، عن مشروعها الجديد "بلوسوم 76" (Blossom76) في قلب قرية جميرا الدائرية.
ويوفر "بلوسوم 76" 111 وحدة سكنية تتراوح بين استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة مع غرفة دراسة وحوض سباحة خاص، وشقق بغرفتي نوم مع غرفة غسيل ودراسة وحوض سباحة خاص. وتشمل المرافق الترفيهية منطقة لعب للأطفال، وحوض سباحة مع نافورة مياه، وصالة ألعاب رياضية بانورامية على السطح، ومساحة لممارسة اليوغا، ومنطقة للشواء، وشرفة خارجية، ومساحات للبيع بالتجزئة في الطابق الأرضي، وغيرها الكثير. وتبدأ الأسعار من 595,888 درهماً إماراتياً.
وقال الدكتور "شاراد ناير"، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة: "نحن نعتمد على الجودة والابتكار والاستدامة لخلق قيمة حقيقية للمستثمرين. ونقدم رؤية جديدة للسوق، ونمزج بين التصميم المتطور والحرفية الاستثنائية في قلب مدينة دبي النابضة بالحياة. نحن نُرسي معايير جديدة للحياة الراقية، ونَعِد بتقديم مساكن فاخرة تجسد الأناقة والرقي والجاذبية الخالدة".
وأضاف "أديتيا كورانا"، المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة "ترانكويل إنفرا" للتطوير: "نسعى في "ترانكويل إنفرا" إلى تطوير مشاريع عقارية متميزة تُرسي معايير جديدة في القطاع، وتتميز ببراعتها المعمارية وتصميمها المستدام وجودتها الاستثنائية. فنحن نؤمن بإنشاء مجتمعات وأنماط حياة تُجسد الهدوء والأناقة".
وعلى الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية، يتوقع الخبراء ارتفاع أسعار العقارات في الإمارات العربية المتحدة بنسبة تتراوح بين 5 و7% سنوياً خلال عامي 2024 و2025، مدفوعة بالطلب المتزايد على المجمعات السكنية ذات الأسعار المعقولة ومتوسطة السعر، والذي يفوق العرض المتاح بكثير.
تُعرض شقة "بلوسوم 76" النموذجية في مركز تجربة العملاء الكائن في "باي سكوير". ومن المُقرر أن تبدأ أعمال البناء في 1 يناير 2025 على أن يتم تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2027. ويحظى المشروع بدعم فريق عمل قوي، بالشراكة مع رواد القطاع مثل "إمسكوير" (Emsquare) للاستشارات الهندسية للتصميم والإشراف، و"عدنان للمقاولات" (Adnann Contracting LLC) كمقاول رئيسي، و"لوير بوينت" (Lawyer Point) للخدمات الاستشارية القانونية. بالإضافة إلى ذلك، ستتولى كل من "ديجا فو" (Deja Vu) و"أليجنس" (Allegiance) قنوات البيع، مما يُسهم في بداية شاملة وواعدة للمشروع.