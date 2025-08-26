بلدية دبي تتصدى لتضخيم تكاليف الفلل: "أوقفوا التصاميم المبالغ فيها

وجهت بلدية دبي تحذيرات لبعض المكاتب بسبب التصاميم الإنشائية المبالغ فيها لفلل المواطنين ما أدى إلى زيادة غير مبررة في تكاليف البناء دون وجود حاجة هندسية مثبتة.

وتمثل هذه الانتهاكات أيضًا انتهاكًا لمتطلبات قانون البناء في دبي.

صدرت تعميمات سابقة لجميع مكاتب الاستشارات في الإمارة، تُلزم بالامتثال الصارم لقانون البناء في دبي (DBC) والالتزام بالمعايير الهندسية المعتمدة. ويهدف ذلك إلى ضمان الكفاءة الإنشائية دون أي تضخم في التصميم، مما يُخفف الأعباء المالية على مُلّاك العقارات ويصون حقوق جميع الأطراف المعنية.

أكدت الهيئة المدنية أن تكرار المخالفات سيؤثر سلبًا على التقييم السنوي للمكتب، وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. يهدف قانون تصميم المباني، الصادر عام ٢٠٢١، إلى توحيد تصميم المباني في جميع أنحاء دبي، ووضع قانون بناء سهل الاستخدام، ويحدد بوضوح الحد الأدنى من متطلبات صحة وسلامة ورفاهية المجتمع.

مسؤولية

وقالت مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وتصاريح البناء في بلدية دبي: "إن الالتزام بقانون البناء في دبي هو مسؤولية مهنية وأخلاقية قبل أن يكون التزاماً تنظيمياً".

يهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين جودة البناء وخفض التكاليف. ونلتزم بمراقبة ممارسات مكاتب الاستشارات والمقاولين لضمان الالتزام بالمتطلبات المعتمدة، والحد من الاستخدام المفرط لمواد البناء - بما فيها الفولاذ - وتجنيب المواطنين تكاليف إضافية غير مبررة. وهذا يضمن كفاءة الإنشاءات، ويخفض النفقات دون المساس بالسلامة والجودة، ويطبق أفضل الممارسات لضمان بيئة بناء آمنة ومستدامة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أوقفت البلدية مكتبين استشاريين هندسيين ومنعتهما من ترخيص مشاريع جديدة لمدة ستة أشهر بعد اكتشاف ممارسات مهنية تنتهك اللوائح المعتمدة والأخلاقيات المهنية - وهي أفعال اعتبرت ضارة بمصالح أصحاب العقارات والمطورين.

من خلال تعزيز الالتزام بقانون البناء في دبي، تواصل بلدية دبي تطوير قطاع البناء في الإمارة، وتعزيز تنافسيته، وتقليل الهدر والتكاليف غير الضرورية. تدعم هذه الجهود بيئة أعمال جاذبة، وتساهم في ريادة دبي في مجال التنمية الحضرية المستدامة.