بقيادة الإمارات نمو قوي لقروض وأرباح البنوك الخليجية

واصلت تسهيلات الائتمان المستحقة في المنطقة تحقيق نمو ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2024، بدعم من التوسع الواسع في جميع تجمعات الدول السبع. وكانت المكاسب مقارنة بالعام الماضي قوية، حيث شهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً جيداً في الإقراض. سجلت السعودية نمواً سنوياً مزدوج الرقم في التسهيلات الائتمانية بنسبة 11.4%، بينما حققت البنوك في قطر نمواً سنوياً قدره 5.5%. وقد انعكس هذا النمو في الإقراض من خلال وجود خطط مشاريع قوية، حيث بلغت إجمالي قيمة العقود في دول مجلس التعاون الخليجي 51.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024.