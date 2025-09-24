بقيادة إماراتية وسعودية، اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي يتفوق على النمو العالمي

وفي صميم هذه القصة تقف الإمارات. فقد نما اقتصادها بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، مدفوعاً بارتفاع النشاط غير النفطي بنسبة 5.3 في المئة، والذي شكّل نحو 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبناءً على ذلك، قام مصرف الإمارات المركزي برفع توقعاته للنمو السنوي، حيث يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 في المئة، مع ارتفاع قطاع الهيدروكربونات بنسبة 5.8 في المئة، والنمو غير النفطي بنسبة 4.5 في المئة. وهذه التوقعات تتماشى مع المنطق الاقتصادي العام للمنطقة: فالعوائد المرتفعة من الطاقة تُضَخ في الاستثمارات، والإنفاق العام، وتعزيز ثقة القطاع الخاص.