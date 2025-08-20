بفضل السعودية والإمارات: صناديق الاستثمار الخليجية تحقق نمواً قياسياً وتتجاوز 2 تريليون دولار

دخل قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة جديدة من التوسع، حيث بلغت الأصول المدارة 2.2 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 9% عن العام السابق، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي).

يُعزى هذا الزخم القوي إلى صناديق الثروة السيادية، ونمو صناديق الاستثمار المشتركة للأفراد في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتبني السريع للتحول الرقمي.

يأتي مسار المنطقة وسط خلفية من تقلبات السوق العالمية، وضغط الرسوم، وتغير تفضيلات المستثمرين. ومع ذلك، يقول الخبراء إن دول الخليج قد صنعت لنفسها مكانة فريدة، حيث توفر صناديق الثروة السيادية مرونة، وتوفر مشاركة الأفراد عمقًا. وقال لوكاش راي، العضو المنتدب والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية ورئيس قسم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط: "قادة العقد القادم سيكونون أولئك الذين يعيدون تعريف مستقبلهم، وليس فقط يتحملون التحديات". وأضاف: "مع قيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للزخم الإقليمي، فإن التنويع الاستراتيجي لدول الخليج وهيمنة صناديق الثروة السيادية تشير إلى مستقبل يمكن فيه لمديري الأصول المحليين أن ينافسوا عمالقة العالم".

السعودية والإمارات تقودان النمو

تظل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة محركي هذا النمو، حيث تمثلان معًا الجزء الأكبر من توسع صناديق الاستثمار المشتركة للأفراد. فقد أدخلت هيئة السوق المالية في السعودية إصلاحات لتعميق السيولة وتعزيز بيئة الاستثمار، بينما شهدت الإمارات تدفقات قوية إلى الصناديق المرتبطة بأسواقها المالية المتوسعة بسرعة، بما في ذلك طفرة الطروحات الأولية في دبي ونمو سوق أبوظبي للأوراق المالية. وفي الوقت نفسه، تظل الكويت وأبوظبي اللاعبين المهيمنين في مجال الثروة السيادية، بقيادة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وجهاز أبوظبي للاستثمار، اللذان يُعدان من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم. وتسيطر صناديق الثروة السيادية في دول الخليج بشكل جماعي على أكثر من 4 تريليون دولار من الأصول، مع تخصيصات متزايدة للاستثمارات البديلة والتمويل المستدام.

ويقول المحللون إن نمو الأصول المدارة في دول الخليج بنسبة 9% في عام 2024 تجاوز المتوسط العالمي البالغ 7%. وكان جزء كبير من هذه الزيادة مدفوعًا بأداء السوق وليس بالتدفقات الجديدة، مما يؤكد ارتباط المنطقة بتقلبات الأسواق العالمية. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن القصة الهيكلية لا تزال سليمة. وقال محمد خان، العضو المنتدب والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية: "تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة توسع صناديق الاستثمار المشتركة للأفراد، بينما تتصدر الكويت وأبوظبي هيمنة صناديق الثروة السيادية". وأضاف: "المنطقة تؤسس نفسها بشكل ثابت كقوة مالية عالمية".

دور التكنولوجيا والتحول الرقمي

من أبرز الاتجاهات هو صعود الأصول الخاصة، التي كانت تقليديًا حكرًا على المؤسسات، ولكنها تجتذب الآن مستثمري التجزئة. على الصعيد العالمي، نمت الصناديق الخاصة شبه السائلة بأكثر من خمسة أضعاف في أربع سنوات لتتجاوز 300 مليار دولار، مع مشاركة متزايدة من المستثمرين الخليجيين في هذه الأدوات. في المملكة العربية السعودية، كان صندوق الاستثمارات العامة محفزًا، حيث يوجه رؤوس الأموال إلى البنية التحتية المحلية والتكنولوجيا مع الاستثمار بكثافة في الخارج أيضًا. وبالمثل، كان صندوق مبادلة والقابضة (ADQ) في أبوظبي نشطين في مجال الطاقة المتجددة، وعلوم الحياة، والتصنيع المتقدم - وهي قطاعات تتماشى مع رؤى التنويع الوطنية الخاصة بهما.

ويجادل الخبراء بأن نمو القطاع المستقبلي سيعتمد على قدرته على التكيف مع ثلاثة قوى هيكلية تعيد تشكيل القطاع في جميع أنحاء العالم: تطور طلب المستثمرين، والاندماج، والتحول الرقمي. من جانب الطلب، تظهر صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) النشطة، والمحافظ النموذجية، والحسابات المدارة بشكل منفصل كمجالات للفرص. الاندماج جارٍ بالفعل، حيث يستفيد اللاعبون الأكبر حجمًا من نطاقهم لتوسيع العروض وخفض التكاليف. وتتجه الشركات الأصغر بشكل متزايد إلى استراتيجيات متخصصة ونماذج أقل تكلفة للبقاء على قدر من التنافسية.

ربما تكون التكنولوجيا هي القوة الأكثر تحولًا. يستثمر مديرو الأصول في الذكاء الاصطناعي، وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، لأتمتة إدارة المحافظ، وتعزيز البحث، وتبسيط العمليات. وقال نبيل سعدالله، العضو المنتدب والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية: "أصبح الانضباط في التكاليف الآن محورًا استراتيجيًا، حيث تعطي الشركات الأولوية لخلق قيمة فريدة، وتبني ممارسات أقل تكلفة، والاستثمار في التقنيات التحويلية".

نظرة مستقبلية إيجابية

ويشير الخبراء في القطاع إلى أن صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية "تعيد تشكيل الهيكل المالي للمنطقة بهدوء" من خلال أن تصبح أكثر نشاطًا وتطورًا في توزيع الأصول. على سبيل المثال، تنوع صناديق التقاعد السعودية بعيدًا عن الدخل الثابت التقليدي إلى الأسهم، والأسواق الخاصة، والبنية التحتية العالمية. وهذا لا يدعم الاقتصاد المحلي فحسب، بل يدمج دول الخليج بشكل أعمق في تدفقات رأس المال العالمية.

كما أن تطور دول الخليج كمركز لإدارة الأصول يعكس الإصلاحات الاقتصادية الأوسع. فقد حفزت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تعميق سوق رأس المال ومشاركة المستثمرين الأجانب، بينما وضعت الإمارات نفسها كمركز عالمي للتقنيات المالية والاستثمار من خلال الابتكار التنظيمي والمناطق الحرة الجذابة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول الخليج بنسبة 4.3% في عام 2025، مما يعزز الرابط بين التنويع الاقتصادي وحيوية سوق رأس المال.

على الرغم من هذه المخاطر، تظل التوقعات إيجابية بشكل عام. فوفقًا لـ "بريكين"، من المتوقع أن تصل الأصول المدارة في الأسواق الخاصة على مستوى العالم إلى 24 تريليون دولار بحلول عام 2028، وتضع دول الخليج نفسها في موقع يمكنها من الحصول على حصة مجدية من هذا النمو. وتُعد صناديق الثروة السيادية الإقليمية بالفعل من أكثر المستثمرين نشاطًا في الأسهم الخاصة، ورأس المال المخاطر، والبنية التحتية، في حين يتم جذب مستثمري التجزئة بشكل مطرد إلى المنتجات المدارة بشكل احترافي.

في منطقة كانت تعتمد بشكل كبير على الموارد الهيدروكربونية، يشير صعود قطاع إدارة الأصول بقيمة 2.2 تريليون دولار إلى كل من المرونة وإعادة الابتكار. وكما قال راي من مجموعة بوسطن الاستشارية: "لدى دول الخليج المكونات اللازمة - قوة الصناديق السيادية، وزخم الأفراد، واستراتيجيات التنويع - ليس فقط لمواجهة تقلبات السوق العالمية، بل للظهور كمنافس جاد لمديري الأصول الرائدين في العالم في العقد القادم".