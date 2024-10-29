بفائض 21%..دبي تعلن عن أكبر ميزانية في تاريخها

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، عن إقرار دبي لأكبر ميزانية في تاريخها.

وقال سموه أنه من المتوقع أن تحقق دبي إيرادات تصل إلى 302 مليار درهم بين عامي 2025 و2027، مع تخصيص 272 مليار درهم للنفقات، لتسجل بذلك فائضاً تشغيلياً بنسبة 21% لأول مرة.

وأضاف سموه: "الهدف من هذه الميزانية هو تعزيز الاستدامة المالية لحكومة دبي، حيث أطلقنا هذا العام أيضاً محفظة بقيمة 40 مليار درهم لدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص".

وأشارسموه إلى أن "46% من ميزانية العام المقبل ستوجه لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والطاقة والصرف الصحي والمطار الجديد، بينما ستخصص 30% للصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والإسكان والخدمات المجتمعية الأخرى."

وكانت الإمارة قد خصصت في العام السابق أكثر من 79 مليار درهم للنفقات في عام 2024، مع تقدير إيرادات بنحو 90 مليار درهم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر مجلس الوزراء الإماراتي الميزانية الاتحادية لعام 2025 بقيمة 71.5 مليار درهم، وهي الأكبر في تاريخ الدولة.