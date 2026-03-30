بعيداً عن تقلبات المنطقة".. مطورو الإمارات يمتلكون "مصدات مالية" قوية لإتمام مشاريعهم

يقول مطورو العقارات في الإمارات إن لديهم سيولة كافية لإنجاز مشاريعهم وسط الصراع الجيوسياسي الإقليمي المستمر.

أكد كبار المطورين أن أعمال البناء في المشاريع مستمرة بوتيرة ثابتة.

قالت أمنيات القابضة إنها حافظت على وضع سيولة قوي، مدعومًا بانخفاض الرافعة المالية وميزانية عمومية قوية.

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، بلغت سيولة أمنيات أكثر من 5.3 مليار درهم (1.4 مليار دولار) نقدًا وما يعادله من نقد وأصول مالية أخرى. وشمل ذلك 2.7 مليار درهم (726 مليون دولار) من السيولة المؤسسية غير المقيدة وغير الخاضعة لضمان المشروع أو التقييد التنظيمي، وقد تعززت هذه السيولة بإصدار صكوك بقيمة 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار) في مارس 2026.

“وضعنا المالي قوي ومباشر: أكثر من مليار دولار من السيولة غير المقيدة مقابل استحقاق قادم بقيمة 500 مليون دولار في عام 2028. وهذا يمنحنا سيولة كافية لالتزاماتنا المؤسسية. لدينا أكثر من 6 مليارات دولار من الإيرادات المضمونة من المبيعات المتعاقد عليها، أي ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف إيرادات السنة المالية 2025. يتم تمويل محفظة تطويرنا بالكامل البالغة 11.7 مليار دولار من الموارد الحالية،” قال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات.

كما قالت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز في وقت سابق من هذا الشهر إنها لا ترى أي ضغط سيولة فوري على مطوري دبي بسبب الصراع الإقليمي المستمر، حيث سجل المطورون إيرادات استثنائية من مشاريعهم التي أطلقت على مدى السنوات الخمس الماضية.

قالت شركة ديار للتطوير، وهي شركة عقارية متكاملة مدرجة في دبي، إنها تواصل الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ووضع سيولة صحي، مما يدعم تقدم أولوياتها الاستراتيجية.

أعلنت الشركة عن خطط لإنجاز منطقة جنات في مجتمع ميدتاون بمدينة دبي للإنتاج في الأيام المقبلة، مما يمثل إنجازًا قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد. بالإضافة إلى ذلك، تستعد الشركة المدرجة في دبي لتسليم حوالي 2000 وحدة سكنية في جميع أنحاء دبي.

أظهر كبار المطورين في الإمارات العربية المتحدة مرونة قوية خلال الأزمات السابقة، حيث استوعبوا تأثير التحديات الإقليمية والعالمية، وتكيفوا مع استجابات السياسات، وأعادوا التكيف من أجل التعافي والنمو المتجدد.