بعيداً عن تقلبات المنطقة".. مطورو الإمارات يمتلكون "مصدات مالية" قوية لإتمام مشاريعهم

يقول مطورو العقارات في الإمارات إن لديهم سيولة كافية لإنجاز مشاريعهم وسط الصراع الجيوسياسي الإقليمي المستمر.
أكد كبار المطورين أن أعمال البناء في المشاريع مستمرة بوتيرة ثابتة.
قالت أمنيات القابضة إنها حافظت على وضع سيولة قوي، مدعومًا بانخفاض الرافعة المالية وميزانية عمومية قوية.
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، بلغت سيولة أمنيات أكثر من 5.3 مليار درهم (1.4 مليار دولار) نقدًا وما يعادله من نقد وأصول مالية أخرى. وشمل ذلك 2.7 مليار درهم (726 مليون دولار) من السيولة المؤسسية غير المقيدة وغير الخاضعة لضمان المشروع أو التقييد التنظيمي، وقد تعززت هذه السيولة بإصدار صكوك بقيمة 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار) في مارس 2026.
“وضعنا المالي قوي ومباشر: أكثر من مليار دولار من السيولة غير المقيدة مقابل استحقاق قادم بقيمة 500 مليون دولار في عام 2028. وهذا يمنحنا سيولة كافية لالتزاماتنا المؤسسية. لدينا أكثر من 6 مليارات دولار من الإيرادات المضمونة من المبيعات المتعاقد عليها، أي ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف إيرادات السنة المالية 2025. يتم تمويل محفظة تطويرنا بالكامل البالغة 11.7 مليار دولار من الموارد الحالية،” قال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات.
كما قالت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز في وقت سابق من هذا الشهر إنها لا ترى أي ضغط سيولة فوري على مطوري دبي بسبب الصراع الإقليمي المستمر، حيث سجل المطورون إيرادات استثنائية من مشاريعهم التي أطلقت على مدى السنوات الخمس الماضية.
قالت شركة ديار للتطوير، وهي شركة عقارية متكاملة مدرجة في دبي، إنها تواصل الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ووضع سيولة صحي، مما يدعم تقدم أولوياتها الاستراتيجية.
أعلنت الشركة عن خطط لإنجاز منطقة جنات في مجتمع ميدتاون بمدينة دبي للإنتاج في الأيام المقبلة، مما يمثل إنجازًا قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد. بالإضافة إلى ذلك، تستعد الشركة المدرجة في دبي لتسليم حوالي 2000 وحدة سكنية في جميع أنحاء دبي.
أظهر كبار المطورين في الإمارات العربية المتحدة مرونة قوية خلال الأزمات السابقة، حيث استوعبوا تأثير التحديات الإقليمية والعالمية، وتكيفوا مع استجابات السياسات، وأعادوا التكيف من أجل التعافي والنمو المتجدد.
قالت أمنيات إن جميع المشاريع التي تم إطلاقها ممولة بالكامل حتى الانتهاء وتسير وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة. توفر المبيعات الحالية تغطية تكلفة تبلغ 2.3 ضعف عبر المحفظة التي تم إطلاقها.
تبلغ القيمة الإجمالية للتطوير لدى أمنيات 11.7 مليار دولار، وهي متنوعة عبر مشاريع سكنية ذات علامات تجارية وتجارية ومتعددة الاستخدامات.
قالت المجموعة إن لديها تراكم إيرادات متنوع بقيمة 6.1 مليار دولار وأكثر من مليار دولار من السيولة غير المقيدة.
أكدت شركة ديار للتطوير أن أنشطة البناء والتطوير عبر محفظتها تتقدم بما يتماشى مع الجداول الزمنية المخطط لها، مما يعكس قوة إطار عملها التشغيلي وإدارة المشاريع المنضبطة.
قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار، إن العمل في المشاريع مستمر بسلاسة دون انقطاع.
“نحن نراقب التطورات عن كثب ونتبع جميع التوجيهات الرسمية، مع الحفاظ على المرونة لضمان استمرار البناء بمسؤولية. لقد أظهرت الإمارات العربية المتحدة باستمرار المرونة والقدرة على التكيف، ولدينا ثقة كاملة في الإجراءات المتبعة،” قال القطامي.
قالت شركة التطوير العقاري الخاصة H&H إن مشروعها دبي بينينسولا يتقدم وفقًا للجدول الزمني، مع تعيين المقاولين الرئيسيين وبدء أعمال البناء.
“تتقدم أعمال البناء وفقًا للخطة، مع استمرار الأعمال الأساسية والتحضيرية بشكل جيد،” قال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة H&H.
قالت أمنيات إن أعمال البناء مستمرة في جميع المواقع النشطة، بما في ذلك AVA و Orla و Aria و The Mural.
“تواصل الشركة التعاقد مع مقاولين من الدرجة الأولى وذوي رؤوس أموال جيدة وتحافظ على ترتيبات استمرارية الأعمال عبر سلسلة التوريد الخاصة بها. لا تزال طرق اللوجستيات البديلة عبر صحار والفجيرة وجبل علي قائمة وعاملة، ولم يتم الإبلاغ عن أي اضطراب كبير في سلسلة التوريد،” أضافت.
لم تكن هناك أي إلغاءات للمشتريات منذ بداية حالة عدم اليقين الإقليمية الأخيرة، حسبما أضافت. بلغ إجمالي المبيعات الأولية غير المدققة حتى تاريخه في أمنيات أكثر من 729 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي التحصيلات 415 مليون دولار (أكثر من 1.5 مليار درهم)، وهو ما يتماشى بشكل عام مع توقعات الإدارة. تستمر المدفوعات المرحلية من المشترين في الاستلام وفقًا للجداول الزمنية التعاقدية.
أضافت أمنيات أن السيولة غير المقيدة تغطي استحقاق الدين التالي المتعلق بالصكوك البالغة 500 مليون دولار المستحقة في عام 2028، دون الاعتماد على مبيعات عقارية جديدة أو تحصيلات المشترين أو إعادة التمويل أو نشاط إضافي في أسواق رأس المال للوفاء بالالتزام.
قالت المجموعة التي تتخذ من دبي مقراً لها إنه ليس لديها استحقاقات مادية قصيرة الأجل، ويمتد أجل استحقاق ديونها الآن إلى عام 2031 بعد ثلاث إصدارات صكوك بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار.