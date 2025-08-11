بعيدًا عن "الخرف الرقمي": التكنولوجيا تعزز القدرات المعرفية لدى كبار السن

بدأ الأمر بدورة لتعليم الطباعة في المدرسة الثانوية.

انضمت "واندا وودز" إلى الدورة بناءً على نصيحة والدها بأن إتقان الطباعة سيوفر لها فرص عمل. وبالفعل، قامت وكالة حماية البيئة الفيدرالية بتوظيفها كعاملة بعد المدرسة بينما كانت لا تزال في السنة الدراسية الإعدادية.

تتذكر وودز، البالغة من العمر 67 عامًا الآن، قائلة: "أجلسني مشرفي على آلة تُسمى معالج الكلمات. كانت ضخمة وكبيرة وتستخدم بطاقات مغناطيسية لتخزين المعلومات. فكرت حينها، ’أنا أحب هذا النوع من العمل‘".

بعد عقود من ذلك، ما زالت تحب عملها. ففي عام 2012 - وهو أول عام تجاوز فيه أكثر من نصف الأمريكيين فوق سن 65 استخدام الإنترنت - أسست وودز شركة لتدريب الكمبيوتر.

وهي الآن مدربة في مؤسسة "سينيور بلانيت" (Senior Planet) في دنفر، وهي مبادرة تدعمها جمعية "إيه إيه آر بي" (AARP) لمساعدة كبار السن على تعلم التكنولوجيا ومواكبتها. ليس لدى وودز أي خطط للتقاعد. وتقول: "البقاء منخرطة في التكنولوجيا يبقيني على دراية بكل ما هو جديد أيضًا".

يميل بعض علماء الأعصاب الذين يبحثون في تأثيرات التكنولوجيا على كبار السن إلى الموافقة على هذا الرأي. فقد وصل الجيل الأول من كبار السن الذين تعاملوا – ليس دائمًا بحماس – مع المجتمع الرقمي، إلى العمر الذي يصبح فيه ضعف الإدراك أكثر شيوعًا.

الفوائد الذهنية للتكنولوجيا

بالنظر إلى عقود من التحذيرات حول تهديدات التكنولوجيا لأدمغتنا ورفاهيتنا - والتي تُسمى أحيانًا "الخرف الرقمي" - قد يتوقع المرء أن يرى آثارًا سلبية.

لكن العكس يبدو صحيحًا. يقول مايكل سكولين، عالم الأعصاب المعرفي في جامعة بايلور: "بين جيل الرواد الرقميين، ارتبط استخدام التكنولوجيا الرقمية اليومية بانخفاض خطر ضعف الإدراك والخرف".1

هذا يشبه تمامًا سماع خبير تغذية يقول إن تناول لحم الخنزير المقدد مفيد لك.

يقول الدكتور مورالي دورايسوامي، مدير برنامج اضطرابات الإدراك العصبي في جامعة ديوك، والذي لم يشارك في الدراسة: "إنه يقلب الفكرة القائلة بأن التكنولوجيا دائمًا سيئة. إنه منعش ومثير للاهتمام ويطرح فرضية تستحق مزيدًا من البحث".

كان سكولين وجاريد بينج، طبيب الأعصاب النفسي في جامعة تكساس في أوستن، مؤلفين مشاركين في تحليل حديث يبحث في تأثيرات استخدام التكنولوجيا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا (متوسط العمر: 69).2

ووجدوا أن أولئك الذين استخدموا أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو الإنترنت أو مزيجًا منها، كان أداؤهم أفضل في الاختبارات المعرفية، مع انخفاض معدلات ضعف الإدراك أو تشخيص الخرف، مقارنةً بمن تجنبوا التكنولوجيا أو استخدموها بشكل أقل.3

يقول سكولين: "عادةً ما ترى الكثير من التباين في الدراسات". ولكن في هذا التحليل الذي شمل 57 دراسة لأكثر من 411,000 من كبار السن، والذي نُشر في مجلة "سلوك الطبيعة البشرية" (Nature Human Behavior)، وجدت 90% من الدراسات تقريبًا أن للتكنولوجيا تأثيرًا وقائيًا على الإدراك.

التحديات الإيجابية والروابط الاجتماعية

نشأ الكثير من القلق بشأن التكنولوجيا والإدراك من الأبحاث التي أُجريت على الأطفال والمراهقين، الذين ما زالت أدمغتهم في طور النمو.

يقول سكولين: "هناك بيانات مقنعة للغاية بأن الصعوبات يمكن أن تظهر في الانتباه أو الصحة العقلية أو المشاكل السلوكية" عندما يتعرض الشباب بشكل مفرط للشاشات والأجهزة الرقمية.

أدمغة كبار السن قابلة أيضًا للتكيف، ولكن بدرجة أقل. ويقول سكولين إن أولئك الذين بدأوا في التعامل مع التكنولوجيا في منتصف العمر كانوا قد تعلموا بالفعل "القدرات والمهارات الأساسية".

بعد ذلك، للمشاركة في مجتمع يتطور بسرعة، كان عليهم أن يتعلموا الكثير والكثير.

لقد أنتجت تجارب تدريب الدماغ عبر الإنترنت التي استمرت لعدة أسابيع أو أشهر نتائج متباينة. فغالبًا ما تؤدي إلى تحسين القدرة على أداء المهمة المعنية دون تعزيز المهارات الأخرى.

يقول والتر بوت، عالم النفس في مركز أبحاث الشيخوخة والسلوك في "وايل كورنيل ميديسين": "أميل إلى أن أكون متشككًا جدًا" في فوائدها. ويضيف: "من الصعب جدًا تغيير الإدراك".

ومع ذلك، يعكس التحليل الجديد "استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية"، على حد قوله، حيث "يتعين على البالغين التكيف مع بيئة تكنولوجية سريعة التغير" على مدى عدة عقود. ووجد أن استنتاجات الدراسة "معقولة".

المخاطر والدروس المستفادة

تحليلات كهذه لا يمكنها تحديد السببية. فهل التكنولوجيا تحسن الإدراك لدى كبار السن، أم أن الأشخاص ذوي القدرات المعرفية المنخفضة يتجنبون التكنولوجيا؟ هل تبني التكنولوجيا مجرد مؤشر على وجود ثروة كافية لشراء جهاز كمبيوتر محمول؟

يقول دورايسوامي: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت المشكلة في الدجاجة أم البيضة".

ومع ذلك، عندما أخذ سكولين وبينج في الاعتبار عوامل الصحة والتعليم والوضع الاجتماعي والاقتصادي والمتغيرات الديموغرافية الأخرى، وجدوا أن القدرة المعرفية كانت أعلى بكثير بين كبار السن من مستخدمي التكنولوجيا الرقمية.

فما الذي يمكن أن يفسر هذا الارتباط الواضح؟

يقول سكولين: "تمثل هذه الأجهزة تحديات جديدة ومعقدة. إذا لم تستسلم لها، وإذا تجاوزت الإحباط، فأنت تشارك في نفس التحديات التي أثبتت الدراسات أنها مفيدة معرفيًا".

حتى التعامل مع التحديثات المستمرة، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وأنظمة التشغيل الجديدة المزعجة أحيانًا قد يكون له ميزة. ويضيف: "الاضطرار إلى إعادة تعلم شيء ما هو تحدٍ عقلي إيجابي آخر".

ومع ذلك، قد تحمي التكنولوجيا الرقمية صحة الدماغ أيضًا من خلال تعزيز الروابط الاجتماعية، والتي يُعرف عنها أنها تساعد في درء التدهور المعرفي.4 أو قد تعوض تذكيراتها وتنبيهاتها جزئيًا عن فقدان الذاكرة، كما وجد سكولين وبينج في دراسة للهواتف الذكية، بينما تساعد تطبيقاتها في الحفاظ على القدرات الوظيفية مثل التسوق والخدمات المصرفية.

لقد أظهرت دراسات عديدة أنه في حين أن عدد الأشخاص المصابين بالخرف يتزايد مع تقدم السكان في العمر، فإن نسبة كبار السن الذين يصابون بالخرف آخذة في الانخفاض في الولايات المتحدة وفي العديد من الدول الأوروبية.

ويعزو الباحثون هذا الانخفاض إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك انخفاض معدلات التدخين، وارتفاع مستويات التعليم، وعلاجات أفضل لارتفاع ضغط الدم. ومن المحتمل، كما يقول دورايسوامي، أن يكون التعامل مع التكنولوجيا جزءًا من هذا النمط.

بالطبع، تنطوي التقنيات الرقمية على مخاطر أيضًا. فعمليات الاحتيال والنصب عبر الإنترنت تستهدف كبار السن، وعلى الرغم من أنهم أقل عرضة للإبلاغ عن خسائر الاحتيال من الشباب، إلا أن المبالغ التي يخسرونها أعلى بكثير، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية. كما أن المعلومات المضللة تشكل مخاطرها الخاصة.

وكما هو الحال مع المستخدمين من أي عمر، فإن الاستخدام المفرط ليس بالضرورة أفضل.

يشير دورايسوامي إلى أنه "إذا كنت تشاهد نتفليكس لمدة 10 ساعات يوميًا، فقد تفقد روابطك الاجتماعية". وأضاف أن التكنولوجيا لا يمكن أن "تكون بديلاً عن الأنشطة الأخرى المفيدة للدماغ" مثل ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي.

يبقى سؤال بلا إجابة: هل ستمتد هذه الفائدة المفترضة إلى الأجيال اللاحقة، وهم "المواطنون الرقميون" الأكثر راحة مع التكنولوجيا التي غالبًا ما واجه أجدادهم صعوبة في التعامل معها؟ يقول بوت: "التكنولوجيا ليست ثابتة - فهي لا تزال تتغير. لذا ربما لا يكون هذا تأثيرًا لمرة واحدة".

لكن التغيير الذي أحدثته التكنولوجيا "يتبع نمطًا معينًا"، كما أضاف. "يتم إدخال تكنولوجيا جديدة، ويسود نوع من الهلع".

ويقول إن الكثير من ردود الفعل الأولية المبالغ فيها، بدءًا من التلفزيون وألعاب الفيديو وصولاً إلى أحدث التطورات وربما أكثرها إثارة للرعب، وهو الذكاء الاصطناعي، "ثم بمرور الوقت، نرى أن الأمر ليس بهذا السوء وقد تكون له فوائد فعلية".

مثل معظم الناس في عمرها، نشأت وودز في عالم تناظري من الشيكات والخرائط الورقية. ولكن مع انتقالها من وظيفة إلى أخرى خلال الثمانينيات والتسعينيات، تقدمت لتتقن أجهزة سطح المكتب من شركة "آي بي إم" (IBM) وبرنامجي "لوتس 1-2-3" و"ويندوز 3.1".

على طول الطريق، تحولت حياتها الشخصية إلى رقمية أيضًا: جهاز كمبيوتر منزلي عندما احتاجه أبناؤها للمدرسة، وهاتف محمول بعد أن لم تتمكن هي وزوجها من طلب المساعدة بسبب عطل في إطار سيارتهما على الطريق، وساعة ذكية لتتبع خطواتها.

في الوقت الحاضر، تدفع وودز فواتيرها وتتسوق عبر الإنترنت، وتستخدم تقويمًا رقميًا وتراسل أقاربها في مجموعات. ويبدو أنها لا تخشى الذكاء الاصطناعي، أحدث التقنيات وأكثرها إحداثًا للزلزال.

في العام الماضي، لجأت وودز إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل "جيميني" (Gemini) و"تشات جي بي تي" (ChatGPT) لتخطيط رحلة تخييم في عربة إلى ولاية كارولينا الجنوبية. والآن، تستخدمها لترتيب رحلة بحرية عائلية للاحتفال بالذكرى الخمسين لزواجها.