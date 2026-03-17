بعيداً عن "الإلغاء".. إعادة الجدولة تسيطر على حجوزات السفر الوافدة للإمارات

يعيد العديد من المسافرين الوافدين إلى الإمارات جدولة حجوزاتهم بدلاً من إلغائها بسبب الصراع العسكري المستمر في المنطقة، مما يعكس الثقة المستمرة في قطاع السياحة بالبلاد، وفقًا لوكلاء السفر.
يقول المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إن الإمارات – وخاصة دبي – من المرجح أن تشهد ارتفاعًا في “السفر الانتقامي” بمجرد انحسار الصراع، حيث يسعى المسافرون لتعويض الوقت الضائع وسط الاضطرابات السابقة وارتفاع تكاليف السفر.
بينما تراجعت قطاعات السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب الصراع المستمر الذي يشارك فيه الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لا تزال الثقة في الإمارات كوجهة قوية.
“نتواصل مع الضيوف يوميًا. بالطبع، تم إلغاء بعض الحجوزات مؤخرًا. لكن التفصيل المهم هو أن حوالي 90 بالمائة من هذه الإلغاءات ليست دائمة — بل تم تأجيلها ببساطة إلى تواريخ مستقبلية. وهذا يظهر بوضوح الثقة القوية التي يمتلكها الناس في دبي،” قال عادل تانريفيردي، مالك شركة تريبفنتورا للسياحة.
أشار أفيناش عدناني، المدير الإداري لشركة نيو ترافلز آند توريزم، إلى أن العديد من المسافرين الذين خططوا لرحلات في مارس وأبريل يقومون الآن بتحويل حجوزاتهم إلى الجزء الأخير من هذا العام.
انتعاش السفر الانتقامي
قال وكلاء السفر إنه بمجرد انتهاء الصراع الحالي، فإن دبي في وضع جيد لتشهد انتعاشًا قويًا مدفوعًا بالطلب المكبوت.
“بمجرد انتهاء هذا الصراع، فإن الصناعة واثقة من حدوث انتعاش قوي في قطاع السفر والسياحة في دبي، مدعومًا بالدور النشط للحكومة في ضمان النمو المستدام،” قال عدناني.
وأضاف أنه من المتوقع أن تقدم حكومتا الإمارات ودبي حملات ومبادرات مبتكرة لتسريع تعافي القطاع.
بعد جائحة كوفيد-19، لعبت مبادرات مثل التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة وبرامج الإقامة طويلة الأجل الأخرى دورًا مهمًا في تنشيط قطاعات متعددة. ويتوقع خبراء الصناعة انتعاشًا مماثلاً – غالبًا ما يوصف بأنه “سفر انتقامي” – في البيئة الحالية.
ثقة قوية في دبي
أكد وكلاء السفر أن التوترات الإقليمية المستمرة تمثل مرحلة مؤقتة وصعبة لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط الأوسع.
“عندما ننظر إلى بيانات حجوزاتنا، فإن الرسالة واضحة جدًا: الناس ما زالوا يثقون بدبي. حقيقة أن معظم المسافرين يختارون تأجيل رحلاتهم بدلاً من إلغائها يظهر أنهم واثقون من العودة،” قال تانريفيردي.
“الناس لا يتخلون عن دبي. بدلاً من الإلغاء، يقومون ببساطة بإعادة جدولة تواريخ سفرهم. هذا أحد أوضح المؤشرات على الثقة التي بنتها المدينة على مر السنين،” أضاف.
على الرغم من التوترات العالمية الدورية، أظهرت دبي باستمرار قدرتها على إدارة مثل هذه التحديات بفعالية، مدعومة ببنية تحتية قوية ونظام بيئي سياحي راسخ.
“يمر العالم أحيانًا بفترات من عدم اليقين، لكن دبي أظهرت دائمًا مرونة. بفضل بنيتها التحتية القوية وقطاعها السياحي الناضج، تواصل المدينة التميز كوجهة موثوقة،” قال تانريفيردي.