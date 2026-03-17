بعيداً عن "الإلغاء".. إعادة الجدولة تسيطر على حجوزات السفر الوافدة للإمارات

يعيد العديد من المسافرين الوافدين إلى الإمارات جدولة حجوزاتهم بدلاً من إلغائها بسبب الصراع العسكري المستمر في المنطقة، مما يعكس الثقة المستمرة في قطاع السياحة بالبلاد، وفقًا لوكلاء السفر.

يقول المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إن الإمارات – وخاصة دبي – من المرجح أن تشهد ارتفاعًا في “السفر الانتقامي” بمجرد انحسار الصراع، حيث يسعى المسافرون لتعويض الوقت الضائع وسط الاضطرابات السابقة وارتفاع تكاليف السفر.

بينما تراجعت قطاعات السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب الصراع المستمر الذي يشارك فيه الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لا تزال الثقة في الإمارات كوجهة قوية.