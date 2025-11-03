بعوث رئاسي كيني: التشريعات المبكرة للذكاء الاصطناعي قد تعرقل الابتكار

وأشار ثيغو إلى أن كينيا تعمل أيضاً على ترسيخ مكانتها كمركز للبنية التحتية المستدامة للذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد في نمو اقتصادها الرقمي على الطاقة النظيفة. وقال: "كينيا اليوم تعتمد بنسبة 92 في المائة على الطاقة الخضراء." وأضاف: "جميع مراكز البيانات التي تُبنى في كينيا تعمل بالطاقة النظيفة."

وأوضح أن هذا التفوق في مجال الطاقة سيساعد الدول الإفريقية على "تخطّي" نماذج التنمية القديمة من خلال الجمع بين الموارد المتجددة والبيانات المجتمعية المفتوحة والابتكار التعاوني. وتابع: "نحن بارعون في البناء على البنية التحتية القائمة، لا حاجة لإعادة اختراع العجلة — بل نطوّع البنى التحتية العالمية بما يخدم مجتمعاتنا."