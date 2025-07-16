بعد خروج "ويز إير" من أبوظبي: 7 خيارات اقتصادية لرحلات تبدأ من 189 درهماً

بدائل ويز إير أبوظبي: 7 شركات طيران اقتصادية للغاية بأسعار تبدأ من 189 درهماً

بعد إعلان "ويز إير" (Wizz Air) تعليق عملياتها من أبوظبي اعتباراً من 1 سبتمبر 2025، لا يزال بإمكان المسافرين ذوي الميزانية المحدودة في الإمارات العربية المتحدة العثور على خيارات طيران اقتصادية لمواصلة خطط سفرهم دون تكبد تكاليف باهظة.

كانت "ويز إير"، المعروفة بأسعار تذاكرها المنخفضة جدًا والتي كانت أحيانًا أرخص من تكلفة سيارة أجرة من دبي إلى أبوظبي، قد لعبت دورًا رئيسيًا في تسهيل السفر الدولي للمسافرين الذين يهتمون بالميزانية. ولكن لا يزال أمام سكان الإمارات مجموعة واسعة من الخيارات الميسورة التكلفة للاختيار من بينها.

فيما يلي نظرة على شركات الطيران الاقتصادية للغاية الأخرى التي تعمل في الإمارات وحولها، والتي تقدم أسعارًا تنافسية وطرقًا مباشرة:

1. فلاي أديل (Flyadeal): 189 درهماً إلى الرياض

إذا كنت تتطلع لزيارة المملكة العربية السعودية، تقدم "فلاي أديل" رحلات من دبي إلى الرياض بأسعار تبدأ من 189 درهماً. إنها واحدة من أرخص الأسعار المتاحة حاليًا ومثالية لرحلة قصيرة أو زيارة عطلة نهاية الأسبوع.

2. العربية للطيران (Air Arabia): 462 درهماً إلى باكو

"العربية للطيران"، ومقرها الشارقة، تسير رحلات إلى العديد من الوجهات، بما في ذلك باكو في أذربيجان ودول القوقاز الأخرى. تبدأ الأسعار من 462 درهماً، وتشتهر الشركة بعروضها الترويجية المنتظمة للباقات وتجارب السفر المبسّطة.

3. فلاي ناس (Flynas): 272 درهماً إلى المدينة المنورة

للسفر الديني أو العائلي، تقدم "فلاي ناس" رحلات من دبي إلى المدينة المنورة بأسعار تبدأ من 272 درهماً. إنه بديل جيد لأولئك الذين اعتادوا الاعتماد على "ويز إير" لرحلاتهم إلى المملكة العربية السعودية.

4. طيران السلام (SalamAir): 321 درهماً إلى صلالة

إذا كنت تخطط لرحلة خلال موسم الخريف، لا يزال "طيران السلام" يسير رحلات من دبي إلى صلالة بأسعار تبدأ من 321 درهماً. يتوجه العديد من سكان الإمارات إلى عمان للاستمتاع بتلالها الخضراء وطقسها البارد في هذا الوقت من العام.

5. سبايس جيت (SpiceJet): 398 درهماً إلى دلهي

هل تتطلع للتوجه إلى الهند؟ "سبايس جيت" لديها رحلات من دبي إلى دلهي بأسعار تبدأ من 398 درهماً. سيتعين عليك دفع رسوم إضافية للأمتعة والوجبات، لكنها لا تزال خيارًا فعالاً من حيث التكلفة للرحلات السريعة.

6. طيران الجزيرة (Jazeera Airways): 525 درهماً إلى الكويت

تسير "طيران الجزيرة" ومقرها الكويت رحلات من دبي إلى مدينة الكويت بأسعار تبدأ من 525 درهماً. خيار جيد للزيارات القصيرة.

7. فلاي جناح (Fly Jinnah): 230 درهماً إلى كراتشي

"فلاي جناح"، وهي شركة طيران اقتصادية جديدة نسبيًا، تسير رحلات من الشارقة إلى كراتشي بأسعار تبدأ من 230 درهماً فقط. للمسافرين ذوي الميزانية المحدودة المتجهين إلى باكستان، إنها واحدة من أرخص الأسعار المتاحة حاليًا.

نصائح للسفر بسعر رخيص

وفقًا لصبير تكي بوراتافالابيل، المدير التنفيذي في "وايزفوكس ترافلز"، لا يزال بإمكان المسافرين توفير الكثير إذا خططوا بذكاء. قال: "احجز مبكرًا. أرخص الأسعار عادة ما تختفي بسرعة". وأضاف: "سافر بخفة. إذا استطعت التخلي عن الأمتعة المسجلة، ستوفر أكثر. التسجيل لتلقي تنبيهات الأسعار هو طريقة رائعة لاقتناص تخفيضات الأسعار المفاجئة التي تعلن عنها شركات الطيران من خلال تطبيقاتها أو رسائل البريد الإلكتروني".

يوصي صبير أيضًا بمقارنة المطارات القريبة عند البحث عن الرحلات الجوية. وأضاف: "أحيانًا، قد يؤدي الطيران من رأس الخيمة أو الفجيرة بدلاً من المدن الرئيسية إلى فرق ملحوظ في السعر، خاصة مع شركات الطيران الاقتصادية".