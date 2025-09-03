بعد تحقيق أرباح قياسية: "الاتحاد للطيران" تفتح الباب أمام طرح عام أولي

قالت الاتحاد للطيران إنها مستعدة لطرح عام أولي في أي وقت، لكن لم يتم تحديد موعد بعد، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال "أنطونوالدو نيفز" خلال مؤتمر افتراضي إن المساهم "يحاول معرفة ما إذا كان ينبغي عليهم طرح أسهمهم للاكتتاب العام ومتى ينبغي ذلك".

قال نيفيس، في معرض إعلان الشركة عن نتائجها القياسية للنصف الأول من العام: "لم يُحسم أمر الطرح العام الأولي بعد. إنه قرار المساهمين. ليس لدينا موعد محدد لذلك. الاتحاد للطيران مستعدة للطرح العام الأولي في أي وقت".

أعلنت شركة الطيران الوطنية الإماراتية عن أقوى أداء نصف سنوي لها على الإطلاق، محققة ربحية قياسية وأعداد ركاب قياسية في الأشهر الستة الأولى من عام 2025. وبلغت أرباحها بعد الضريبة 1.1 مليار درهم إماراتي خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، بزيادة قدرها 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

قال نيفز خلال الإحاطة الإعلامية يوم الثلاثاء: "نمر بمرحلة مهمة للغاية. الاتحاد للطيران تُوزّع أرباحًا. العديد من شركات الطيران حول العالم التي تُحقق أداءً جيدًا تُعيد شراء أسهمها. لذا أعتقد أنه من المفهوم تمامًا أن يسعى مساهم الاتحاد للطيران لمعرفة ما إذا كان ينبغي طرح أسهمها للاكتتاب العام ومتى. هذا قرار يعود للمساهم، وليس للإدارة".