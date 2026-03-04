بعد استئناف التداول.. "أبوظبي للأوراق المالية" يطلب إفصاحات عاجلة

طالب سوق أبوظبي للأوراق المالية جميع الشركات المدرجة في السوق تقديم إفصاح فوري عن المعلومات ذات الصلة التي قد تؤثر على قرارات المستثمرين. وطلبت سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) من الشركات مراجعة تعرضها المالي والتشغيلي وضمان الإفصاح في الوقت المناسب عن أي تطورات قد تؤثر على المشاركين في السوق.
يجب على الشركات المدرجة تقديم معلومات دقيقة وذات صلة كجزء من التزامات الإفصاح الخاصة بها بموجب قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية، وخاصة خلال فترات عدم اليقين المتزايدة.
وقال السوق إنه يجب على الشركات المدرجة التأكيد على أن عملياتها التجارية الأساسية مستمرة دون انقطاع جوهري، وأن السيولة والتدفقات النقدية والوصول إلى التمويل تظل كافية لدعم العمليات الجارية.
كما يجب عليهم التأكيد على عدم وجود تطورات مالية أو تشغيلية أو غيرها من التطورات السلبية غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر بشكل معقول على قرارات المستثمرين، وأن خطط الحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال المناسبة قائمة وتعمل بكامل طاقتها.
وفي الحالات التي لا يوجد فيها تأثير جوهري، يتم تشجيع الجهات المصدرة على تأكيد الاستمرارية التشغيلية لدعم شفافية السوق.
وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية على ضرورة تقديم جميع الإفصاحات من خلال نظام الإفصاح الرسمي التابع لها قبل مشاركتها عبر أي قناة أخرى. يجب أن تكون البيانات دقيقة ومتوازنة وغير مضللة، وأن تتضمن إخلاء مسؤولية بشأن البيانات المستقبلية يشير إلى أن التقييمات تستند إلى المعلومات المتاحة حالياً وقد يتم مراجعتها مع تطور الظروف.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع (CMA) في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد أن الأسواق الرئيسية في الدولة – سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي (DFM) – ستغلق في اليومين التاليين كإجراء احترازي في ظل التصعيدات الإقليمية. وقد أعيد افتتاح كليهما يوم الأربعاء، مع استئناف التداول كالمعتاد.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع إنها ستواصل مراقبة التطورات عن كثب واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية المستثمرين والحفاظ على ظروف السوق المنضبطة. ويُحث المستثمرون والمشاركون في السوق على متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي للحصول على أي تحديثات أخرى.