بعد استئناف التداول.. "أبوظبي للأوراق المالية" يطلب إفصاحات عاجلة

وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية على ضرورة تقديم جميع الإفصاحات من خلال نظام الإفصاح الرسمي التابع لها قبل مشاركتها عبر أي قناة أخرى. يجب أن تكون البيانات دقيقة ومتوازنة وغير مضللة، وأن تتضمن إخلاء مسؤولية بشأن البيانات المستقبلية يشير إلى أن التقييمات تستند إلى المعلومات المتاحة حالياً وقد يتم مراجعتها مع تطور الظروف.