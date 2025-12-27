بـ"صنارة' ذكية".. 4 طلاب إماراتيين يصطادون كنوز التراث البحري من أعماق الذاكرة

ابتكر أربعة طلاب إماراتيين في المرحلة الثانوية تطبيقاً ذكياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يحيي التراث البحري لدولة الإمارات، محولين أدوات الصيد التقليدية والأصداف البحرية إلى مصادر تفاعلية لسرد القصص الثقافية. يساعد هذا الابتكار في الحفاظ على التراث البحري الذي بدأ يتلاشى مع رحيل الأجيال الأكبر سناً.

أمضى محمد النعيمي وخالد الحمادي (كلاهما 17 عاماً)، مع سعيد الهاشمي وماجد الحمادي (16 عاماً)، عامين في بناء تطبيق "صنارة" (Sanara) المخصص لنظام التشغيل iOS. يستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لمسح الأشياء مثل قوارب "الداو" ومعدات الصيد، ليكشف فوراً عن أهميتها التاريخية وقصصها الثقافية.

وقال طلاب الصف الثاني عشر في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية لصحيفة "خليج تايمز" عن دافعهم: "نشأنا ونحن نستمع إلى قصص أجدادنا عن البحر والصيد والغوص على اللؤلؤ. تلك القصص جعلتنا فضوليين لمعرفة المزيد عن دور المحيط في تشكيل الحياة الإماراتية".

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تطبيق "صنارة"، الذي سمي تيمناً بكلمة "صنارة" العربية (خطاف الصيد)، يتيح للمستخدمين مسح الأشياء المتعلقة بالبحر باستخدام كاميرا الهاتف. يقوم التطبيق بعد ذلك بشرح كيفية استخدام هذه الأدوات قديماً وسبب أهميتها للثقافة الإماراتية. على سبيل المثال، يكشف مسح "القرقور" (فخ الصيد التقليدي) عن دوره في التاريخ البحري الإماراتي.

وعلى الرغم من عدم امتلاكهم خبرة سابقة في لغة "سويفت" (لغة برمجة تطبيقات آبل)، تعلم الطلاب اللغة من الصفر أثناء بناء التطبيق. وقال محمد: "كان التحدي الأكبر هو جعل ماسح الذكاء الاصطناعي يعمل بشكل صحيح. استغرق الأمر منا حوالي أسبوعين من التجربة والخطأ، وإعادة تدريب النموذج عدة مرات".