بسبب الإعصار "راجاسا": طيران الإمارات تلغي رحلاتها إلى مدن صينية

دبي - هونج كونج / هونج كونج - دبي: EK382، EK383، EK380، EK381 (23-25 سبتمبر)

دبي - شنتشن / شنتشن - دبي: EK328، EK329 (23-24 سبتمبر)

تم أيضًا إلغاء خدمات النقل المكوكية بين هونج كونج وبانكوك يومي 23 و 24 سبتمبر.

وقالت شركة الطيران في بيانها إن الركاب المسافرين عبر دبي الذين تكون وجهاتهم النهائية في هونج كونج أو شنتشن لن يُسمح لهم بالسفر إلى نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر.

يُرجى من العملاء المتأثرين بإلغاء الحجوزات التواصل مع وكالة سفرهم لإعادة الحجز. أما من لديهم حجز مباشر عبر طيران الإمارات، فعليهم التواصل مع شركة الطيران.

قالت شركة كوانتاس للطيران إن مطار هونج كونج الدولي سيعلق جميع رحلات الركاب لمدة 36 ساعة اعتبارًا من مساء الثلاثاء، بينما يستعد المركز المالي الآسيوي لأحد أقوى الأعاصير الهائلة منذ سنوات.

وقالت شركة كوانتاس في بيان إن مطار هونج كونج سيتم إغلاقه من الساعة الثامنة مساء (1200 بتوقيت جرينتش) يوم 23 سبتمبر حتى الساعة الثامنة صباحا يوم 25 سبتمبر، مضيفة أنها ستتصل بالعملاء المتأثرين.

قال مرصد هونج كونج إنه سيصدر أدنى إشارة للإعصار عند الظهر يوم الاثنين، على أن يتم رفعها إلى ثاني أعلى إشارة ليل الاثنين بين الساعة الثامنة والعاشرة مساء.

من المتوقع أن يتدهور الطقس بسرعة اعتبارًا من يوم الثلاثاء وستؤثر الرياح القوية التي تتراوح بين العاصفة والعاصفة على المدينة ذات الكثافة السكانية العالية يوم الأربعاء، مع توقع أن تصل الرياح إلى قوة الإعصار في البحر وعلى المرتفعات.

وقالت شركة كاثي باسيفيك للطيران، أكبر شركة طيران في المدينة، يوم الأحد إنها تراقب عن كثب التأثير المحتمل للعاصفة، ورغم أن رحلاتها لم تتأثر حاليا، فإن ذلك قد يتغير مع تطور الوضع.