"بريمارك"العالمية للأزياء تستعد لدخول سوق الإمارات

قد تفتتح شركة "بريمارك" العالمية لبيع الأزياء متاجر لها في الإمارات العربية المتحدة قريباً.

وأعلنت مجموعة الشايع، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تجارة التجزئة، أمس عن شراكة استراتيجية مع علامة الأزياء البريطانية لاستكشاف فرص افتتاح متاجرها في منطقة الشرق الأوسط.