"بريمارك"العالمية للأزياء تستعد لدخول سوق الإمارات
قد تفتتح شركة "بريمارك" العالمية لبيع الأزياء متاجر لها في الإمارات العربية المتحدة قريباً.
وأعلنت مجموعة الشايع، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تجارة التجزئة، أمس عن شراكة استراتيجية مع علامة الأزياء البريطانية لاستكشاف فرص افتتاح متاجرها في منطقة الشرق الأوسط.
وفي بيان صحفي، قال "جون هادن"، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع، إنهم يجرون محادثات بالفعل مع بريمارك لافتتاح متاجرها في المنطقة.
وقال هادن: "نحن فخورون للغاية بالشراكة مع بريمارك لمناقشة الفرص المحتملة لافتتاح متاجرهم في المنطقة. طلب المتسوقون في جميع أنحاء المنطقة وعلى مدى سنوات عديدة حضور بريمارك، ونحن نتطلع إلى بدء شراكة ناجحة للمساعدة في تقديم تجربة المتاجر الاستثنائية في دول مجلس التعاون الخليجي".
وتأسست شركة بريمارك في دبلن بأيرلندا منذ 55 عاماً وهي تدير الآن أكثر من 450 متجراً في 17 سوقاً.
تقدم العلامة التجارية للعملاء قطع أساسية ذات قيمة كبيرة ومجموعات أزياء عالية الجودة بأسعار معقولة وفي متناول الجميع.