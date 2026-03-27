"بريق الذهب يشتد في دبي".. زيادة 6 دراهم للجرام مع تصاعد التوترات الإقليمية

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 6 دراهم للجرام في دبي يوم الجمعة مع ضعف الدولار الأمريكي واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط.
تم تداول سعر الذهب عيار 24 قيراطًا عند 535.5 درهمًا للجرام عند افتتاح السوق يوم الجمعة، مرتفعًا من 529.25 درهمًا للجرام عند إغلاق الأسواق يوم الخميس.
كما ارتفعت أنواع أخرى من المعدن الأصفر، حيث تم تداول عيار 22 قيراطًا و 21 قيراطًا و 18 قيراطًا و 14 قيراطًا عند 495.75 درهمًا و 475.25 درهمًا و 407.50 درهمًا و 317.75 درهمًا للجرام على التوالي.
تم تداول الذهب الفوري عند 4,445 دولارًا للأوقية، مرتفعًا بنسبة 1.4 في المائة، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 2.7 في المائة لتصل إلى 69.69 دولارًا للأوقية.
قال آرون هيل، كبير محللي السوق في FP Markets، إن الذهب، الذي يعتبر ملاذًا آمنًا تقليديًا في أوقات عدم اليقين، ارتفع على خلفية تراجع توقعات التضخم وسط انخفاض أسعار النفط.
قال سامر حسن، كبير محللي السوق في xs.com، إن الصراع المطول في الشرق الأوسط أثر سلبًا على قنوات السوق المختلفة، مما عقد قدرة الذهب على الاستفادة من علاوة المخاطر الجيوسياسية.
وأضاف أن انخفاض مراكز الاستثمار المضاربة في عقود الذهب الآجلة في كومكس جعل المعدن أكثر عرضة لانخفاض الأسعار.
كما أشار إلى وجود إشارات متباينة حول كيفية تطور الصراع مع إيران.
قدمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقارير عن اقتراح وقف إطلاق النار المكون من 15 نقطة راحة مؤقتة للسوق، بينما يشير نشر البنتاغون 2000 جندي إضافي إلى هجوم بري محتمل ومزيد من التصعيد.