"برونيت" تطلق مركز سعادة الإنسان لتعزيز رفاهية الموظفين

وقد أكد "كيه بي إيه ساهر"، المدير العام لمجموعة "برونيت"، أن السعادة هي السبيل إلى النجاح، وقال: "نحن متحمسون لهذه الخطوة المبتكرة في تطوير قسم الموارد البشرية. والتزاماً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في مجال السعادة، نؤمن بأن التركيز على رفاهية موظفينا سيقودنا إلى تحقيق نجاح أكبر كمؤسسة".