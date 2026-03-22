برميل النفط في طريقه لكسر حاجز الـ 110 دولارات

من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط حوالي 113 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من عام 2026، حيث رفعت مؤسسة فكرية عالمية توقعاتها بسبب الصراع العسكري المستمر في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.
“لقد رفعنا توقعاتنا لأسعار النفط والغاز الطبيعي تحسباً لصراع أطول أمداً في الشرق الأوسط وعودة أبطأ إلى المستويات الطبيعية لإنتاج الطاقة في المنطقة وحركة المرور عبر مضيق هرمز. نتوقع أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 113 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من عام 2026 وأن يتقارب مع المسار المتوقع قبل الأزمة بحلول عام 2028،” قال بن ماي، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في أكسفورد إيكونوميكس.
ارتفعت أسعار النفط منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط التي تشمل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير، مما دفع أسعار النفط الخام للارتفاع بأكثر من 50 بالمائة حتى الآن.
أغلق خام برنت عند 112.19 دولار للبرميل خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقارنة بـ 72.87 دولار للبرميل في 27 فبراير، بزيادة تقارب 54 بالمائة، أو 39.32 دولار، في ثلاثة أسابيع.
يعتقد ماي ومحللون آخرون أنه كلما طالت مدة إغلاق مضيق هرمز - الذي يمر عبره حوالي 20 مليون برميل يوميًا - زاد التحدي اللوجستي المحتمل لسلاسل التوريد للعودة إلى طبيعتها. لن يكون الأمر بسيطًا مثل الضغط على زر لاستعادة الإنتاج والشحن.
هدأت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل تجنب استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية.
يوم الأحد، أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة 48 ساعة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل؛ وإلا، فإنه سيأمر بتدمير محطات الطاقة الإيرانية.
رداً على ذلك، قال مقر قيادة خاتم الأنبياء العسكرية التابعة لإيران's إنه إذا هاجمت الولايات المتحدة بنيتها التحتية للوقود والطاقة، فإن طهران ستستهدف جميع البنى التحتية الأمريكية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه في المنطقة.
قالت إيران يوم الأحد إنها ستسمح فقط لسفن الدول غير المعادية’ بالإبحار عبر المضيق.
قال لي شينغ، مستشار استراتيجية الأسواق المالية في Exness، إن الاضطرابات الجديدة التي تؤثر على البنية التحتية للطاقة في المنطقة قد تستمر في تأجيج المخاوف من النقص على نطاق عالمي، على الرغم من أن الدعوات لتجنيب مواقع الطاقة قد تدعم آمال خفض التوترات.
“ظل حركة الشحن عبر مضيق هرمز متوقفة إلى حد كبير، مما أبقى صادرات الطاقة في المنطقة’s مقيدة وزاد من حالة عدم اليقين في السوق. ومن المرجح أن يظل المتداولون منتبهين للغاية لأي تطورات تهدف إلى تأمين العبور عبر الممر المائي، بعد فشل خطط بناء تحالف لتنفيذ مرافقة عسكرية،” أضافت.
قال شينغ إن الجهود المبذولة لإطلاق كميات إضافية من الاحتياطيات الاستراتيجية من قبل أعضاء وكالة الطاقة الدولية يمكن أن تساعد في الحد من وتيرة الارتفاع الأخير في الأسعار على المدى القصير.
“ومع ذلك، قد يظل تأثير هذه الإجراءات محدوداً إذا استمرت اضطرابات الإمدادات أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية. ونتيجة لذلك، قد تظل أسعار النفط متقلبة وسريعة التفاعل مع التطورات في الشرق الأوسط. قد تؤثر أي علامات على خفض التصعيد على الأسعار، بينما قد تؤدي التهديدات المتجددة للبنية التحتية للطاقة في المنطقة إلى مزيد من الضغط التصاعدي،” أضافت.