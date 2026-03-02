"برميل النار".. أسعار النفط تشتعل وتطرق أبواب الـ 100 دولار مع توترات الخليج

قال استراتيجيو السوق في UOB إن النفط لا يزال لديه مجال للارتفاع، لكنهم يجادلون بأن 100 دولار للبرميل ليس بعد نتيجة أساسية. “نعتقد أنه من السابق لأوانه توقع 100 دولار للبرميل حيث لم يتم تجاوز خط أحمر مهم بعد،” قال البنك في مذكرة بحثية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء المنطقة لم تستهدف بشكل منهجي وتم تجنب خسائر الناقلات الكبيرة حتى الآن. رفع UOB توقعاته لخام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل للربعين الثاني والثالث، قبل أن يتراجع إلى 70 دولارًا للبرميل في الربع الرابع، بافتراض عدم تصعيد التوترات.