"برميل النار".. أسعار النفط تشتعل وتطرق أبواب الـ 100 دولار مع توترات الخليج

افتتحت أسواق النفط الأسبوع في حالة اضطراب، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 8 في المائة وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعطيل شديد للإمدادات عبر مضيق هرمز — نقطة الاختناق الأكثر أهمية للطاقة في العالم — مما يدفع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل.
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 72.79 دولارًا للبرميل في التعاملات المبكرة، بزيادة 8.6 في المائة عن إغلاق يوم الجمعة بالقرب من 67 دولارًا، وفقًا لبيانات CME. قفز خام برنت، المعيار العالمي، بنحو 9 في المائة ليتداول حول 79.41 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ 72.87 دولارًا في نهاية الأسبوع الماضي — وهي مستويات لم تشهدها منذ سبعة أشهر. في التحركات خلال اليوم، ارتفع برنت لفترة وجيزة مع قيام المتداولين بتسعير علاوة مخاطر جيوسياسية جديدة.
جاء الارتفاع الحاد بعد ضربات أمريكية وإسرائيلية منسقة على أهداف إيرانية وإجراءات انتقامية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك هجمات مبلغ عنها على سفن تعبر المضيق. على الرغم من أن التدفقات المادية لم تتوقف بالكامل، إلا أن اضطرابات الشحن والمخاطر الأمنية المتزايدة أدت بالفعل إلى تباطؤ حركة الناقلات ورفع تكاليف الشحن والتأمين.
يتعامل مضيق هرمز مع ما يقرب من 15 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الخام والمكثفات — حوالي 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية — وفقًا لـ Rystad Energy. هذا الممر المائي الضيق هو طريق التصدير الرئيسي للمنتجين بما في ذلك المملكة العربية السعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وإيران. حتى الانقطاعات المؤقتة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات أسعار غير متناسبة لأن طرق التصدير الاحتياطية محدودة والمخزونات في الدول المستهلكة ليست مصممة لتعويض انقطاع طويل الأمد.
حذرت وود ماكنزي من أن النفط قد يرتفع إلى 100 دولار للبرميل إذا لم تستأنف تدفقات العبور عبر المضيق بسرعة أو تم تقليصها بشكل كبير. قال آلان جيلدر، نائب الرئيس الأول لتكرير النفط والمواد الكيميائية وأسواق النفط في الشركة الاستشارية: “السؤال الرئيسي هو متى تستعيد السفن تدفقات التصدير،”. وبينما من المتوقع أن ترتفع أسعار الناقلات وأقساط التأمين ضد مخاطر الحرب بشكل حاد، أشار إلى أن هذه التكاليف ليست سوى جزء صغير من التأثير الأوسع على الأسعار الذي سينتج عن اضطرابات الإمدادات المستمرة التي تستمر لأكثر من بضعة أيام.
حتى في ظل سيناريو متفائل حيث تخف التوترات وتستأنف التعاون، يحذر المحللون من أن الأمر قد يستغرق أسابيع حتى تعود أحجام الصادرات إلى طبيعتها. خلال تلك الفترة، من المرجح أن تظل الأسواق متقلبة للغاية وتتفاعل بشدة مع الأخبار. وقارن جيلدر ذلك بالمراحل المبكرة من الصراع الروسي الأوكراني في عام 2022، عندما دفعت المخاوف من خسائر الإمدادات خام برنت فوق 125 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع مع تعبئة التدفقات البديلة والاحتياطيات الاستراتيجية.
قال استراتيجيو السوق في UOB إن النفط لا يزال لديه مجال للارتفاع، لكنهم يجادلون بأن 100 دولار للبرميل ليس بعد نتيجة أساسية. “نعتقد أنه من السابق لأوانه توقع 100 دولار للبرميل حيث لم يتم تجاوز خط أحمر مهم بعد،” قال البنك في مذكرة بحثية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء المنطقة لم تستهدف بشكل منهجي وتم تجنب خسائر الناقلات الكبيرة حتى الآن. رفع UOB توقعاته لخام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل للربعين الثاني والثالث، قبل أن يتراجع إلى 70 دولارًا للبرميل في الربع الرابع، بافتراض عدم تصعيد التوترات.
ومع ذلك، من المتوقع أن يظل التقلب مرتفعًا. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت للشهر الأقرب بأكثر من 9 في المائة في إحدى المراحل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 8 في المائة، مما يعكس المراكز المضاربية الكبيرة ونشاط التحوط. كما أشارت أسواق الخيارات إلى تزايد القلق، حيث ارتفع التقلب الضمني إلى أعلى مستوياته منذ شهور.
إلى جانب مؤشرات النفط الخام، تمتد الآثار إلى الوقود المكرر وأسعار المستهلكين. عادة ما تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى ارتفاع تكاليف البنزين والديزل في غضون أسابيع، مما يزيد من نفقات النقل وربما يضيف إلى الضغوط التضخمية التي تثقل كاهل الأسر والبنوك المركزية بالفعل. يلاحظ محللو الطاقة أن الاقتصادات الآسيوية، التي تستورد حصة كبيرة من نفطها الخام من منتجي الخليج، معرضة بشكل خاص لاضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز.
أجرت إيران في السابق تدريبات عسكرية في وحول المضيق في منتصف فبراير، مما قيد الملاحة لفترة وجيزة ودفع أسعار النفط للارتفاع بنحو 6 في المائة في الأيام التي تلت ذلك. يُنظر إلى التصعيد الحالي على أنه أكثر خطورة لأنه يتزامن مع تبادلات عسكرية مباشرة وحوادث سفن مبلغ عنها، مما يكثف تصورات المخاطر عبر أسواق الطاقة والشحن.
يقول المحللون إن الكثير يعتمد الآن على ما إذا كان المضيق يظل صالحًا للملاحة وقابلاً للتأمين. إذا استمرت تدفقات الناقلات، حتى بوتيرة مخفضة، فقد تستقر الأسعار في نطاق 80 إلى 90 دولارًا للبرميل كما توقعت عدة بنوك. ومع ذلك، فإن أي إغلاق مؤكد أو تقليص مستمر يمكن أن يشدد التوازنات العالمية بسرعة ويرسل خام برنت إلى منطقة الثلاثة أرقام.
يجادل المحللون بأن المتداولين يستعدون لتقلبات حادة خلال اليوم مع تطور التطورات الدبلوماسية والعسكرية والشحن. رسالة سوق النفط واضحة: يظل مضيق هرمز محور أمن الطاقة العالمي، وحتى مجرد تلميح إلى الاضطراب يكفي لإرسال الأسعار إلى الارتفاع.