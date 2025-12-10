برج شاروخان بـ2.1 مليار درهم يباع في دبي يوم الإطلاق﻿

تم بيع البرج التجاري بقيمة 2.1 مليار درهم الذي يحمل اسم نجم بوليوود شاروخان في يوم الإطلاق، مما يعكس أن سوق العقارات الساخن في دبي يحافظ على زخمه القوي.
أطلقته شركة التطوير الرائدة دانوب العقارية، شاروخانز من دانوب هو أول مبنى تجاري في العالم يحمل اسم نجم بوليوود.
يمتد على مساحة تزيد عن مليون قدم مربع من المساحة المبنية، وبدأت أسعار الوحدات من 2 مليون درهم، وسيتألف المشروع من 488 وحدة. سيرتفع البرج المكون من 55 طابقًا على شارع الشيخ زايد ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2029.
قال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة دانوب العقارية: “هذا الاستجابة الساحقة هي انعكاس واضح لقيمة المشروع التي لا تضاهى - من موقعه المتميز مع الوصول السلس إلى الوجهات الرئيسية في دبي، إلى مرافقه العالمية المستوى وتصميمه المدروس المستوحى من معايير الفخامة العالمية. تم تصور كل عنصر من هذا البرج لتقديم نمط حياة متميز، والطلب الذي شهدناه يؤكد أننا قدمنا شيئًا استثنائيًا حقًا للسوق.”
قال شاروخان: “أن أرى مشروعًا بهذا الحجم في دبي يحمل اسمي هو شرف وتذكير بكيفية اجتماع الكرم والرؤية معًا. دبي دائمًا ما احتضنتني بحرارة - إنها مدينة مبنية على الشجاعة والخيال والإيمان بأن لا شيء مستحيل.”
بينما تأخذ العقارات السكنية في دبي استراحة بعد ارتفاع قوي لمدة خمس سنوات، يزداد الطلب على العقارات التجارية في دبي.
وفقًا لتقرير سوق الربع الثالث لعام 2025 من CRC Property، واصل قطاع العقارات التجارية في دبي زخمه القوي، حيث نمت المبيعات الإجمالية بنسبة 31 في المائة لتصل إلى 30.38 مليار درهم.
برز سوق المكاتب في المدينة، على وجه الخصوص، كمحرك رئيسي للنمو، حيث أظهر كلاً من أحجام المعاملات القوية والقيم المتزايدة عبر العديد من المناطق.
بلغ إجمالي مبيعات المكاتب في الربع الثالث 3.1 مليار درهم عبر 1,153 وحدة، مما يعكس زيادة بنسبة 18 في المائة عن الربع السابق ونموًا ملحوظًا بنسبة 93 في المائة على أساس سنوي. كان نمو الحجم ملحوظًا أيضًا، حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة 19 في المائة على أساس ربع سنوي و45 في المائة على أساس سنوي، مما يبرز ثقة المستثمرين القوية والطلب المستمر من الشركات التي تسعى إلى مواقع متميزة.
يقدم برج الأعمال الفاخر أكثر من 35 وسيلة راحة، بما في ذلك مسبح في السماء، ومهبط مخصص للطائرات العمودية، وخدمات صف السيارات، وصالات تنفيذية حصرية.
خلال حفل العشاء، الذي حضره أيضًا نجم بوليوود، أشار رئيس مجلس إدارة دانوب إلى أن 'شاهرخز باي دانوب 2.0' قيد العمل، دون الخوض في التفاصيل.
