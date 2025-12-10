برج شاروخان بـ2.1 مليار درهم يباع في دبي يوم الإطلاق﻿

تم بيع البرج التجاري بقيمة 2.1 مليار درهم الذي يحمل اسم نجم بوليوود شاروخان في يوم الإطلاق، مما يعكس أن سوق العقارات الساخن في دبي يحافظ على زخمه القوي.

أطلقته شركة التطوير الرائدة دانوب العقارية، شاروخانز من دانوب هو أول مبنى تجاري في العالم يحمل اسم نجم بوليوود.

يمتد على مساحة تزيد عن مليون قدم مربع من المساحة المبنية، وبدأت أسعار الوحدات من 2 مليون درهم، وسيتألف المشروع من 488 وحدة. سيرتفع البرج المكون من 55 طابقًا على شارع الشيخ زايد ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2029.

قال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة دانوب العقارية: “هذا الاستجابة الساحقة هي انعكاس واضح لقيمة المشروع التي لا تضاهى - من موقعه المتميز مع الوصول السلس إلى الوجهات الرئيسية في دبي، إلى مرافقه العالمية المستوى وتصميمه المدروس المستوحى من معايير الفخامة العالمية. تم تصور كل عنصر من هذا البرج لتقديم نمط حياة متميز، والطلب الذي شهدناه يؤكد أننا قدمنا شيئًا استثنائيًا حقًا للسوق.”

قال شاروخان: “أن أرى مشروعًا بهذا الحجم في دبي يحمل اسمي هو شرف وتذكير بكيفية اجتماع الكرم والرؤية معًا. دبي دائمًا ما احتضنتني بحرارة - إنها مدينة مبنية على الشجاعة والخيال والإيمان بأن لا شيء مستحيل.”