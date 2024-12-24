برج الثريا للاتصالات ينتقل إلى ملكية "هاريش فابياني"

يقع البرج في موقع استراتيجي على بعد 500 متر فقط من محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ 348 ألف قدم مربع، منها 143 ألف قدم مربع مخصصة للمكاتب الفاخرة ومساحات البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى 338 موقف سيارات. وتشتهر منطقة برشا هايتس بمزيجها النابض بالحياة من العقارات التجارية والضيافة والسكنية، وهي تبرز كواحدة من أكثر مناطق الأعمال المرغوبة في دبي وسط زيادة الطلب على المساحات المكتبية.