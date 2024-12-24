برج الثريا للاتصالات ينتقل إلى ملكية "هاريش فابياني"
أعلن "هاريش فابياني"، المطور العقاري التجاري والصناعي والتجزئة البارز، ومؤسس مجموعة إنديا لاند، عن الاستحواذ على برج الثريا للاتصالات الشهير في قلب برشا هايتس بدبي.
تبلغ تكلفة المبنى التجاري المميز المكون من 22 طابقاً حوالي 160 مليون درهم، بالإضافة إلى أكثر من 40 مليون درهم من المتوقع استثمارها في عمليات الترقيات بعد الاستحواذ.
يقع البرج في موقع استراتيجي على بعد 500 متر فقط من محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ 348 ألف قدم مربع، منها 143 ألف قدم مربع مخصصة للمكاتب الفاخرة ومساحات البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى 338 موقف سيارات. وتشتهر منطقة برشا هايتس بمزيجها النابض بالحياة من العقارات التجارية والضيافة والسكنية، وهي تبرز كواحدة من أكثر مناطق الأعمال المرغوبة في دبي وسط زيادة الطلب على المساحات المكتبية.
كان برج الثريا للاتصالات مملوكاً سابقاً لشركة الثريا للاتصالات، وهي مزود خدمة الهاتف المحمول عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة ياه سات للخدمات الفضائية، وشركة سبيس 42، وهي شركة سبيس تيك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومقرها الإمارات العربية المتحدة ولها انتشار عالمي.
ويمثل هذا الاستحواذ إنجازاً مهماً لمجموعة إنديالاند. وتحت قيادة هاريش فابياني، رجل الأعمال الإسباني الهندي الذي يمتلك مصالح عالمية في التكنولوجيا والإعلام والعقارات والتمويل، أنشأت المجموعة محفظة قوية تضم مباني المكاتب ومناطق التخزين والمناطق الاقتصادية الخاصة ومراكز التسوق. وتستعد إنديالاند حالياً لإدراج أصولها العقارية الهندية بقيمة تتجاوز مليار دولار أمريكي في غضون 18 إلى 24 شهراً القادمة.
وقال فابياني: "مع إضافة برج الثريا للاتصالات، تجاوزت محفظة أصولنا التجارية في دبي 500 مليون درهم. وعلى مدى الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، نهدف إلى مضاعفة محفظتنا إلى أكثر من مليار درهم واتخاذ خطوات مهمة نحو إطلاق صندوق استثمار عقاري تجاري في الإمارات العربية المتحدة".