"برجيل القابضة" تستحوذ على 100% من مركز العلاج الطبيعي بمكة
أعلنت شركة برجيل القابضة، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس عن الاستحواذ على حصة 100% في مركز العلاج الطبيعي التخصصي، وهو منشأة رعاية صحية متميزة في مكة المكرمة، من خلال شركتها التابعة برجيل السعودية.
وتبلغ قيمة الاستثمار الإجمالية 6.5 مليون ريال سعودي، ويتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية برجيل لتوسيع نطاق وجودها في المملكة العربية السعودية وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. ويقع المركز في موقع استراتيجي في مكة المكرمة، وهو مصمم لتلبية احتياجات المعتمرين والحجاج، مع عروض العلاج الطبيعي الفندقية المصممة لدعم احتياجات كل من السياح والحجاج.
يشتهر مركز العلاج الطبيعي التخصصي، الذي تأسس عام 2017، بعلاجاته المتقدمة وفريقه الخبير ورعايته الاستثنائية للمرضى. وعلى مدار العامين الماضيين، أظهر نموًا قويًا، حيث حقق زيادة في الإيرادات بمقدار 2.1 ضعفًا لتصل إلى 3.8 مليون ريال سعودي من عام 2021 إلى عام 2023، مما يعكس الطلب القوي من المرضى والكفاءة التشغيلية.
يتخصص المركز في الإصابات الرياضية ورعاية الأطفال وإعادة التأهيل بعد الجراحة. ويضم المركز مرافق حديثة، بما في ذلك العلاج الكهرومغناطيسي عالي الكثافة، والعلاج بالتبريد، والعلاج بالليزر، وصالة ألعاب رياضية مستقلة، واستوديو يوغا، ومركز تعليمي.
ويمثل المركز فرصة ثمينة لتعزيز حضور علامة برجيل التجارية في هذه السوق الرئيسية، حيث تجتذب مكة الملايين من الحجاج سنويًا. وقد شكل المركز شراكات استراتيجية مع منظمات مثل هيئة مكة الإسلامية والاتحاد السعودي لكرة القدم والحرس الوطني. وهو يشارك بنشاط في شراكات مع الأكاديميات الرياضية والمنظمات الطبية والجمعيات الخيرية المحلية لتعزيز الصحة والعافية.
وقال "جون سونيل"، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: "يعكس هذا الاستحواذ الاستراتيجي التزامنا بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وإدراكًا لمكانة مكة المكرمة كوجهة أساسية للحجاج، فإن دمج مركز العلاج الطبيعي المتخصص في شبكتنا لا يعزز عروضنا في العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل فحسب، بل يدعم أيضًا رؤيتنا الأوسع لخدمة المرضى المحليين والدوليين ودعم طموحات السياحة العلاجية في المملكة العربية السعودية. نتطلع إلى تعزيز قدرات المركز وتقديم خدمات جديدة كجزء من جهودنا المستمرة لتوفير رعاية مبتكرة وشاملة لمرضانا ".
وسيتم دمج هذا المرفق في شبكة برجيل للعلاج الطبيعي والعافية، وهي أسرع شبكة نموًا وأكبرها في المملكة. وفي الأشهر المقبلة، سينصب التركيز على توسيع خدمات المركز والبناء على الشراكات القائمة. وتخطط المجموعة لتفعيل برامج جديدة، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل للأطفال والأعصاب، وإدخال تقنيات متقدمة مثل غرفة التبريد ونظام ديفيد للعلاج الطبيعي. ومن شأن دمج هذه الخدمات أن يعزز من مكانة المركز كوجهة رائدة لإعادة التأهيل في المملكة.
ويتماشى الاستحواذ أيضًا مع الهدف الأوسع للمجموعة للمساهمة في رؤية المملكة 2030 من خلال دعم نمو قطاع الرعاية الصحية وتعزيز قدرته التنافسية العالمية.