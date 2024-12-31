"برجيل القابضة" تستحوذ على 100% من مركز العلاج الطبيعي بمكة

وسيتم دمج هذا المرفق في شبكة برجيل للعلاج الطبيعي والعافية، وهي أسرع شبكة نموًا وأكبرها في المملكة. وفي الأشهر المقبلة، سينصب التركيز على توسيع خدمات المركز والبناء على الشراكات القائمة. وتخطط المجموعة لتفعيل برامج جديدة، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل للأطفال والأعصاب، وإدخال تقنيات متقدمة مثل غرفة التبريد ونظام ديفيد للعلاج الطبيعي. ومن شأن دمج هذه الخدمات أن يعزز من مكانة المركز كوجهة رائدة لإعادة التأهيل في المملكة.