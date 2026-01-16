براتب 15 ألفاً.. منزلك الأول في دبي بـ "موافقة رقمية" فورية

أصبح بإمكان المقيمين الذين يتقاضون راتباً لا يقل عن 15,000 درهم شهرياً التحقق من أهليتهم للحصول على قرض عقاري عبر الإنترنت، حيث أطلق بنك يتخذ من دبي مقراً له خدمة موافقة مسبقة رقمية بالكامل يوم الخميس. وتساعد هذه الخدمة المقيمين الوافدين على تحديد قدرتهم على الاقتراض قبل الالتزام بشراء عقار في دبي وأبوظبي.

وتتيح خدمة الموافقة المسبقة للقروض العقارية من "بنك المشرق"، والمتاحة عبر المتصفح، للمتقدمين من أصحاب الرواتب تقديم بياناتهم عبر الإنترنت والحصول على خطاب موافقة مسبقة موثق في نفس اليوم.

وفي مقابلة مع "خليج تايمز"، أوضح سرينيفاسان بادمانابهان، رئيس قسم القروض العقارية في بنك المشرق، أن الموافقة المسبقة هي "موافقة مبدئية" تعتمد على دخل العميل والتزاماته وملفه الشخصي.

وأضاف: "يتم تقديم الموافقة النهائية بمجرد اختيار عقار محدد واستكمال البنك لعملية التقييم والفحوصات المتبقية". وعند سؤاله عما إذا كان من الممكن رفض طلب المشتري لاحقاً، قال: "نعم، من الممكن الرفض في المرحلة النهائية، خاصة إذا تغير الوضع المالي للعميل في هذه الأثناء أو إذا لم يتم استيفاء أي من معايير الموافقة المسبقة".

ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ولا تعتمد الموافقة المسبقة على الدخل وحده؛ حيث أشار بادمانابهان إلى أن جميع الالتزامات الواردة في تقرير الائتمان الخاص بالعميل — بما في ذلك قروض السيارات وبطاقات الائتمان والالتزامات المالية الأخرى — تؤخذ في الاعتبار، لأنها تؤثر على المبلغ الذي يمكن للمقترض سداده بشكل مستدام كل شهر.

بموجب لوائح المصرف المركزي، لا يمكن أن يتجاوز إجمالي عبء ديون العميل 50% من دخله الشهري، بما في ذلك قسط القرض العقاري المتقدم بطلبه. وعادةً ما يمكن للوافدين من أصحاب الرواتب الذين يشترون منزلهم الأول في الإمارات تمويل ما يصل إلى 80% من قيمة العقار.

ومن وجهة نظر المقترض، قال إن هذا النهج مصمم لمنع الإفراط في الاقتراض ودعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.

شرح معايير الأهلية

عرف بادمانابهان الأهلية بأنها ما يستطيع المقيمون تحمل اقتراضه من البنك لشراء منازلهم الخاصة. وتقدم الموافقة المسبقة من البنك تقديراً لـ "مبلغ قرض مسؤول" يمكن للعميل سداده شهرياً.

وقال: "القرض العقاري يساعد العملاء على امتلاك منازل أحلامهم عن طريق دفع جزء صغير مقدماً (المعروف أيضاً بالدفعة الأولى) وسداد الباقي من خلال أقساط شهرية ميسرة. هدفنا هو منح العملاء وضوحاً مبكراً بشأن نطاق الميزانية الواقعي، حتى يتمكنوا من البحث عن منازل بثقة تامة".

المستندات المطلوبة

على عكس عمليات الرهن العقاري التقليدية التي تتطلب مستندات متعددة، صُممت عملية الموافقة المسبقة الرقمية لتكتمل بالكامل عبر الإنترنت. ويتعين على المتقدمين تقديم بطاقة الهوية الإماراتية، وجواز السفر، ورقم الحساب الدولي (IBAN) للحصول على موافقة مسبقة موثقة.

وأكد بادمانابهان أن هذا يضمن أن الموافقة المسبقة الصادرة هي موافقة سيلتزم بها البنك، بدلاً من كونها مجرد عملية حسابية استرشادية تعتمد فقط على المعلومات المصرح بها.

وبمجرد الحصول على الموافقة المسبقة، يمكن للمشترين المضي قدماً في اختيار العقار وتوقيع مستند البيع ذي الصلة، والمعروف باسم "مذكرة التفاهم" (MOU). ثم يتم تقديم مستندات العقار إلى البنك لإجراء تقييم مستقل ومنح الموافقة النهائية.