بذكاء خارق وشحن أسرع..سامسونج تعيد تعريف "الألترا" في S26

وصل هاتف سامسونج جالاكسي S26 ألترا رسمياً، وعلى الورق قد يبدو بمثابة تحديث متواضع لجهاز جالاكسي S25 ألترا الذي أطلق العام الماضي. ولكن بمجرد التعمق في التفاصيل، بدءاً من ترقيات الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى الشحن الأسرع و"شاشة الخصوصية" الجديدة، ستبدأ الفروقات في الظهور بوضوح.
لذا، هل يستحق جالاكسي S26 ألترا الترقية في عام 2026؟ دعونا نفصل الأمر.
أطلق جالاكسي S25 ألترا في 7 فبراير 2025، بسعر يبدأ من 5,099 درهماً لسعة 256 جيجابايت ويصل إلى 6,599 درهماً لسعة 1 تيرابايت. وبالانتقال إلى اليوم، يمكنك العثور عليه بسعر منخفض يصل إلى 3,649 درهماً على موقع سامسونج الإمارات، مما يجعله واحداً من أفضل هواتف أندرويد الرائدة من حيث القيمة حالياً.
أما جالاكسي S26 ألترا، فيبدأ سعره من 5,099 درهماً لسعة 256 جيجابايت، ويرتفع إلى 7,099 درهماً لتشكيلة (16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت) الجديدة.
الخلاصة: إذا كان السعر هو أولويتك القصوى، فإن S25 ألترا هو الصفقة الأفضل بوضوح.
يتميز كلا الهاتفين بنفس الشاشة الضخمة مقاس 6.9 بوصة، بتردد 120 هرتز ودقة QHD+ (3120 × 1440). هاتف S26 ألترا أنحف وأخف وزناً بقليل، مع زوايا أكثر انحناءً لمظهر أكثر رقيًا. وقد استبدلت سامسونج التيتانيوم بمعدن "Armor Aluminum" هذا العام، بينما ظل زجاج "Gorilla Glass Armor 2" كما هو.
الترقية الكبيرة؟ شاشة الخصوصية (Privacy Display).
بلمسة سريعة في الإعدادات، يمكن لـ S26 ألترا تعتيم شاشتك وحجب الرؤية من الزوايا الجانبية، وهو أمر مثالي للركاب في المواصلات العامة أو أي شخص يتعامل مع بيانات حساسة. يمكنك حتى تخصيصها لكل تطبيق على حدة أو تعتيم مناطق محددة مثل الإشعارات. كما حسنت سامسونج تقنية "ProScaler" وأضافت طبقة جديدة مضادة للانعكاس لضمان مرئيات أكثر حدة وتفاصيل أغنى.
تحت الغطاء، يعمل S26 ألترا بمعالج "Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy" من كوالكوم، وهو ترقية لمعالج الجيل الرابع في S25 ألترا. توقع تحسناً في معالجة الذكاء الاصطناعي، وأداءً أسرع، وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.
كما يتضمن طراز S26 ألترا (سعة 1 تيرابايت) الآن ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت، مما يمنح المستخدمين المحترفين مساحة إضافية للألعاب، وتعدد المهام، والمهام الثقيلة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
ظلت دقة الكاميرات وقدرات الزوم كما هي، لكن سامسونج قامت بتوسيع فتحة عدسة الكاميرا الرئيسية من f/1.7 إلى f/1.4. وهذا يعني دخول مزيد من الضوء، وصوراً أكثر سطوعاً، وأداءً أقوى في الإضاءة المنخفضة. وتزعم سامسونج أن الصور أصبحت أكثر سطوعاً بنسبة تصل إلى 47% في العدسة الرئيسية و37% في عدسة التقريب (تليفوتو) بدقة 50 ميجابكسل.
أما كاميرا السيلفي بدقة 12 ميجابكسل، فقد حصلت على معالجة صور محسنة بالذكاء الاصطناعي، وميزة "التحسين الإدراكي للأجسام"، بينما تحافظ ميزة "القفل الأفقي" الجديدة على ثبات الكادر أثناء التصوير.
سعة البطارية لا تزال 5,000 مللي أمبير في كلا الجهازين. ومع ذلك، قدم S26 ألترا شحناً سلكياً بقدرة 60 واط، مما يشحن 75% من البطارية في 30 دقيقة (وفقاً للشركة)، مقارنة بـ 45 واط في S25 ألترا. كما قفز الشحن اللاسلكي من 15 واط إلى 25 واط عبر تقنية Qi 2.2.
قد تكون هذه هي القفزة الأكبر؛ حيث يحول S26 ألترا المساعد "Bixby" إلى وكيل ذكاء اصطناعي أكثر قدرة، مع تكامل أعمق لإجراءات التطبيقات المؤتمتة المدعومة من "Google Gemini". تشمل الأدوات الجديدة:
Now Nudge: اقتراحات استباقية تظهر على الشاشة.
Circle to Search: بنسخة متطورة.
AI Photo Assist: للمساعدة في تعديل الصور.
مسح المستندات بالذكاء الاصطناعي: مع تنظيم تلقائي للملفات.
قم بالترقية إلى جالاكسي S26 ألترا إذا كنت: تريد أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي، وتهتم بشاشة الخصوصية، وتحتاج لشحن أسرع (60 واط)، وترغب في تصوير ليلي أقوى.
استمر مع (أو اشترِ) جالاكسي S25 ألترا إذا كنت: تريد أداءً رائدًا بسعر أقل من 4,000 درهم، ولا تعتبر ترقيات الذكاء الاصطناعي ضرورية، وراضٍ تماماً عن جهازك الحالي.