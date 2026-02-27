بذكاء خارق وشحن أسرع..سامسونج تعيد تعريف "الألترا" في S26

وصل هاتف سامسونج جالاكسي S26 ألترا رسمياً، وعلى الورق قد يبدو بمثابة تحديث متواضع لجهاز جالاكسي S25 ألترا الذي أطلق العام الماضي. ولكن بمجرد التعمق في التفاصيل، بدءاً من ترقيات الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى الشحن الأسرع و"شاشة الخصوصية" الجديدة، ستبدأ الفروقات في الظهور بوضوح.

لذا، هل يستحق جالاكسي S26 ألترا الترقية في عام 2026؟ دعونا نفصل الأمر.

السعر في الإمارات

أطلق جالاكسي S25 ألترا في 7 فبراير 2025، بسعر يبدأ من 5,099 درهماً لسعة 256 جيجابايت ويصل إلى 6,599 درهماً لسعة 1 تيرابايت. وبالانتقال إلى اليوم، يمكنك العثور عليه بسعر منخفض يصل إلى 3,649 درهماً على موقع سامسونج الإمارات، مما يجعله واحداً من أفضل هواتف أندرويد الرائدة من حيث القيمة حالياً.

أما جالاكسي S26 ألترا، فيبدأ سعره من 5,099 درهماً لسعة 256 جيجابايت، ويرتفع إلى 7,099 درهماً لتشكيلة (16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت) الجديدة.

الخلاصة: إذا كان السعر هو أولويتك القصوى، فإن S25 ألترا هو الصفقة الأفضل بوضوح.