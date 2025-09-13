بدل التضخم يخفف أعباء المعيشة عن الأسر الإماراتية الأقل دخلاً

تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة برنامجًا لدعم التضخم، يُقدم دعمًا ماليًا شهريًا لبعض فئات الأسر لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. طُبّق هذا البرنامج لأول مرة عام ٢٠٢٢ كجزء من نظام دعم اجتماعي شامل، وأُعيدت هيكلته في وقت سابق من هذا العام لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.