بدل التضخم يخفف أعباء المعيشة عن الأسر الإماراتية الأقل دخلاً

تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة برنامجًا لدعم التضخم، يُقدم دعمًا ماليًا شهريًا لبعض فئات الأسر لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. طُبّق هذا البرنامج لأول مرة عام ٢٠٢٢ كجزء من نظام دعم اجتماعي شامل، وأُعيدت هيكلته في وقت سابق من هذا العام لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
اطلعت صحيفة "خليج تايمز" على القرار الأخير الذي يُفصّل قواعد وشروط الحصول على بدل التضخم. إليك كل ما تحتاج لمعرفته.
ما هو بدل التضخم؟
هو بدل شهري مُخصص لمساعدة الأسر الإماراتية التي يقل دخلها عن 25,000 درهم على تلبية احتياجاتها المعيشية. يغطي هذا البدل نفقات الوقود والغذاء والكهرباء والماء، مع إمكانية إضافة بنود إضافية بقرار من مجلس الوزراء.
من يمكنه التقديم؟
يجب على المتقدمين المؤهلين استيفاء الشروط التالية:
يجب أن يكون المستفيد الأساسي (أو الزوج/الزوجة) موظفًا ومشمولًا بالتأمين الاجتماعي أو صناديق التقاعد، أو متقاعدًا.
يجب أن يكون المستفيد الأساسي بعمر 21 عامًا على الأقل.
يجب أن يكون إجمالي دخل الأسرة أقل من 25 ألف درهم شهريًا.
يجب أن يكون الأطفال الذين يتم احتسابهم للحصول على المزايا أقل من 21 عامًا.
تنطبق الإعفاءات على:
كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر.
الأرامل أو المطلقات اللاتي يبلغن 45 عامًا فأكثر.
الأرامل أو المطلقات دون سن 45 عامًا واللاتي لديهن حضانة أطفال دون سن 21 عامًا.
ما هو حجم الدعم المقدم؟
بدل الوقود (عندما يتجاوز سعر البنزين 95 درهمًا 2.1 درهمًا للتر):
300 درهم إذا كان السعر بين 2.1 و 2.85 درهم
600 درهم إذا كان السعر بين 2.86 و 3.6 درهم
900 درهم إذا كان السعر 3.61 درهم أو أعلى
بدل الطعام :
500 درهم للمستفيد الأساسي
500 درهم للزوجة الإماراتية الواحدة
250 درهمًا إماراتيًا للطفل أقل من 21 عامًا (حتى 4 أطفال)
أحكام خاصة للأيتام وأبناء السجناء
بدل الكهرباء والماء :
400 درهم أو الاستهلاك الشهري الفعلي (أيهما أقل) يتم تطبيقه على وحدة سكنية واحدة
كيف يتم دفع البدل؟
يتم إضافة مخصصات الوقود والطعام شهريًا إلى بطاقة الهوية الإماراتية.
يتم خصم بدل الكهرباء والماء مباشرة من الفاتورة الشهرية.
لا يمكن ترحيل المبالغ غير المستخدمة إلى الشهر التالي.
كيف يتم التقديم للعائلات؟
يتم تقديم الطلبات عبر وزارة تمكين المجتمع. الخطوات هي:
قم بالتسجيل في موقع الوزارة باستخدام الهوية الرقمية/UAE Pass.
قم بتقديم الطلب مع المستندات المطلوبة.
مدة المعالجة تصل إلى 10 أيام عمل.
المستندات المطلوبة تشمل :
هوية الإمارات
شهادات راتب رب الأسرة والزوج/الزوجات
عقد الإيجار أو وثائق الملكية
إثبات عائدات الترخيص التجاري (إن وجد)
وثائق الحضانة للمتقدمين المطلقين
إثبات الهوية للعائلات غير المرتبطة بشجرة عائلة واحدة
ما هي ميزانية البرنامج؟
مُدد البرنامج حتى عام ٢٠٢٥ بميزانية قدرها ٣.٥ مليار درهم. وتؤكد الوزارة أن البرنامج سيُحدَّث بانتظام ليعكس التضخم وتكاليف المعيشة والأولويات الوطنية.
من يعتبر "المستفيد الأساسي" في الأسرة؟
افتراضيًا، يكون الأب هو المستفيد الأساسي، بما في ذلك الأم والأطفال.
إذا كان الأب غير مؤهل، تصبح الأم هي المستفيدة الأساسية.
إذا لم يكن أي من الوالدين مؤهلاً، فيجوز للأخ الأكبر التقدم بالنيابة عن العائلة.
ما هو الهدف العام لهذا المخطط؟
ويعد بدل التضخم جزءاً من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء والكهرباء والمياه على الأسر الإماراتية ذات الدخل المنخفض والمتوسط.