بدء العمل في مشروع تطويري بـ 4 مليارات درهم في رأس الخيمة
بدأت أعمال البناء في مشروع "سورا بيتش ريزيدنسز"، وهو مشروع تطويري فاخر في جزيرة المرجان، رسميًا بحفل كبير لوضع حجر الأساس.
يضم مشروع سورا بيتش ريزيدنسز، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات درهم، أكبر ردهة سكنية في المنطقة بمساحة 138 قدمًا، وشاطئًا خاصًا بطول 1000 قدم قادر على استضافة ما يصل إلى 5000 ضيف، وحديقة يابانية خاصة بإطلالة على البحر بزاوية 360 درجة، وبارًا في السماء، ومسبحًا لا متناهيًا. كما يقع على بعد 3 دقائق فقط من كازينو وين القادم، مما يزيد من جاذبيته كفرصة استثمارية رئيسية. وقد تم تصميم المشروع من قبل شركة الهندسة المعمارية اليابانية نيكين سيكي.
مع بدء أعمال البناء، يثير المشروع ضجة كبيرة في الأسواق المحلية والدولية.
وفي كلمته خلال الحفل، قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان: "يشكل مشروع سورا بيتش ريزيدنسز إضافة مذهلة إلى أفق إمارة رأس الخيمة، ويمثل شهادة حقيقية على رؤيتنا المتمثلة في التميز الذي نسعى إلى تحقيقه في جزيرة المرجان. ويبرز هذا المشروع كمنارة للفخامة والإبداع، ويضع معيارًا جديدًا للتطورات في المنطقة".
وقالت "شاليني ميسرا"، مصممة الديكور الداخلي البريطانية المشهورة دوليًا: "يعتبر مشروع سورا بيتش ريزيدنسز مشروعًا خاصًا للغاية، يجمع بين الأناقة الخالدة والفخامة العصرية. وتستوحي عناصر التصميم من انسجام الطبيعة وحيوية الحياة الساحلية، مما يجعله استثنائيًا حقًا". ومن خلال التصميمات الداخلية المصممة خصيصًا والتي تكمل روعة المشروع المعمارية، يعد مشروع سورا بيتش ريزيدنسز بتقديم تجربة معيشة لا مثيل لها.
وأشادت سهير حميد، نائب الرئيس ومديرة المشاريع في مجموعة استشارات التصميم الهندسي، بالنهج الفريد للمشروع: "يختلف مشروع سورا بيتش ريزيدنسز عن أي شيء عملنا عليه من قبل. إن تصميمه المبتكر وتخطيطه الدقيق يجعلانه مشروعاً بارزاً، ليس فقط في جزيرة المرجان بل في المنطقة بأكملها".