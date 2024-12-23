بدء العمل في مشروع تطويري بـ 4 مليارات درهم في رأس الخيمة

يضم مشروع سورا بيتش ريزيدنسز، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات درهم، أكبر ردهة سكنية في المنطقة بمساحة 138 قدمًا، وشاطئًا خاصًا بطول 1000 قدم قادر على استضافة ما يصل إلى 5000 ضيف، وحديقة يابانية خاصة بإطلالة على البحر بزاوية 360 درجة، وبارًا في السماء، ومسبحًا لا متناهيًا. كما يقع على بعد 3 دقائق فقط من كازينو وين القادم، مما يزيد من جاذبيته كفرصة استثمارية رئيسية. وقد تم تصميم المشروع من قبل شركة الهندسة المعمارية اليابانية نيكين سيكي.