بخطط دفع مرنة..سوق الإيجارات في دبي يتجاوز التوترات الإقليمية

يقدم ملاك العقارات في دبي بشكل متزايد خطط دفع مرنة، مثل خيارات شيكات أكثر، لجذب المستأجرين وتأمينهم. ويأتي هذا مدفوعًا بزيادة مستمرة في المعروض السكني المتوقع بين عامي 2026 و2028. على الرغم من التوترات الإقليمية، لا يزال سوق الإيجارات نشطًا، ويتكيف الملاك للحفاظ على الإشغال وتلبية احتياجات المستأجرين من حيث وضوح الدفعات.
يأتي هذا التحول في الوقت الذي يستمر فيه سوق الإيجارات في دبي في رؤية نشاط ثابت على الرغم من الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية المستمرة، مع استفسار أكثر من 1200 مستأجر خلال الأيام الثمانية الماضية وحدها، وفقًا لبيانات شركة العقارات بيترهومز.
تشير هذه الرؤى الحديثة حول التأجير من الشركة إلى سوق لا يزال يتحرك، حيث تستمر مستويات استفسارات المستأجرين في تجاوز عدد قوائم الإيجارات الجديدة التي تطرح في السوق.
“ندرك أن الكثير من الناس يبحثون عن الطمأنينة الآن،” قال مدير التأجير في بيترهومز، روبرت سيموندز. “ما تظهره بياناتنا هو أن سوق التأجير في دبي لا يزال يعمل.” وأضاف أن المستأجرين يواصلون البحث عن المنازل وتجديدها والانتقال إليها، مما يدل على قدرة سوق التأجير على تحمل عدم اليقين الإقليمي.
وأضاف أن العديد من المستأجرين والملاك يسعون حاليًا للحصول على توضيح بشأن التجديدات وهياكل الدفع والانتقالات القادمة. كما يقدم بعض الملاك هياكل دفع أكثر مرونة، وفقًا للشركة. وقد وجدت الشركة أن العقارات التي كانت تُسوق سابقًا بشيك واحد أو شيكين، تُعرض الآن في بعض الحالات بخيارات دفع إضافية للمساعدة في تأمين المستأجرين.
قبل تصاعد التوترات بشكل كبير في 28 فبراير، بلغ الازدهار العقاري في المدينة رقمًا قياسيًا قدره 916 مليار درهم وسط تزايد عدد السكان وتحسن شروط الاقتراض.
وعلى الرغم من انخفاض مستويات الاستفسارات بنسبة 45 في المائة عن المستويات المعتادة، تشير بيترهومز إلى أن مستويات التفاعل عبر المنصات الرقمية ظلت ثابتة، مما يعني أن العديد من المشترين المحتملين لا يزالون يراقبون السوق.
“أصبح السوق أكثر قياسًا، لكنه لم يتوقف بعد،” قال سيموندز. “في البيئة الحالية، تُحدث التسعيرة الدقيقة والمرونة والرؤية المحلية القوية أكبر فرق. دورنا هو مساعدة العملاء على التعامل مع ذلك بوضوح وثقة.”
قد تتطور ديناميكيات السوق أيضًا مع دخول عرض جديد إلى السوق. وفقًا لشركة الاستشارات العقارية كوليرز، سجلت دبي أعلى حجم من الإنجازات السكنية في تاريخها في عام 2025، مع استمرار قطاع العقارات على الخارطة في دعم نشاط المبيعات وسط تدفق مستمر للإطلاقات الجديدة وهياكل دفع مرنة بشكل متزايد.
يشير التقرير إلى أن حجم المشاريع قيد التطوير قد يؤثر على ديناميكيات الإيجار والتسعير في السنوات القادمة، مع توقع أن يختلف الأداء حسب جودة الأصول والموقع والتسعير. ومع دخول المزيد من المشاريع حيز التنفيذ، من المرجح أن تحقق العقارات ذات الموقع الجيد والأسعار التنافسية أداءً قويًا، بينما قد تعتمد العقارات الأخرى بشكل أكبر على الحوافز وهياكل الدفع المرنة للحفاظ على الإشغال.