بخطط دفع مرنة..سوق الإيجارات في دبي يتجاوز التوترات الإقليمية

وأضاف أن العديد من المستأجرين والملاك يسعون حاليًا للحصول على توضيح بشأن التجديدات وهياكل الدفع والانتقالات القادمة. كما يقدم بعض الملاك هياكل دفع أكثر مرونة، وفقًا للشركة. وقد وجدت الشركة أن العقارات التي كانت تُسوق سابقًا بشيك واحد أو شيكين، تُعرض الآن في بعض الحالات بخيارات دفع إضافية للمساعدة في تأمين المستأجرين.