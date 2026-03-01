بجاهزية استباقية.. الإمارات تؤكد متانة أمنها الغذائي وسط التوترات الإقليمية

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة الخليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
في 1 مارس، أكدت الإمارات أن السلع الغذائية الأساسية في البلاد متوفرة "بكميات كافية" في الأسواق.
لا يوجد حالياً ما يشير إلى اضطرابات في الإمدادات، حسبما أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة في البلاد. وجاء في البيان أن الإمارات لديها احتياطيات استراتيجية "عالية الكفاءة وشاملة"، مما يضمن إمداداً مستمراً على المدى الطويل.
لا يوجد حالياً أي نقص في أي سلعة غذائية أو غير غذائية في احتياطيات الدولة أو أسواقها أو أي إمارة. وأكدت الوزارة أن "أفضل الممارسات" في الإمارات تضمن توفر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة.
تجري عملية استيراد السلع والبضائع "حسب المطلوب والمخطط له". وقالت الوزارة إنها تراقب مستويات المخزون لدى الموردين والمراكز التجارية يومياً، وتجري تحليلات شاملة لكفاية كل سلعة.
في 1 مارس، أعلنت الإمارات أن قواتها الجوية والدفاع الجوي تعاملت حتى الآن مع 165 صاروخاً باليستياً، وصاروخين كروز، و541 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الهجوم الإيراني.
وأكدت أن الإمارات لا تزال في حالة تأهب قصوى ومستعدة للرد على أي تهديدات، مؤكدة أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار هي الأولوية القصوى. وحثت الوزارة الجمهور على الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات وتجنب تداول التقارير غير المؤكدة أو الشائعات.