بجاهزية استباقية.. الإمارات تؤكد متانة أمنها الغذائي وسط التوترات الإقليمية

لا يوجد حالياً أي نقص في أي سلعة غذائية أو غير غذائية في احتياطيات الدولة أو أسواقها أو أي إمارة. وأكدت الوزارة أن "أفضل الممارسات" في الإمارات تضمن توفر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة.