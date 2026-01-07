بثٌّ يجمع الموظفين والجمهور.. إذاعة تعاونية الشارقة تبصر النور اليوم

من ناحيته، قال فيصل خالد النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة، في كلمته خلال الحفل: "ستقدّم إذاعة تعاونية الشارقة بثاً يومياً منتظماً يعكس جدية المشروع ووضوح أهدافه، حيث لن تكون مجرد منصة صوتية، بل مساحة تواصل دائمة، تنقل روح التعاونية، وتقرّب المسافة بينها وبين موظفيها وجمهورها، وتقدّم محتوىً يعكس قيم العمل التعاوني وأهدافه، بما يشكّل إضافة نوعية لمسيرة التعاونية، وأداة فاعلة لتعزيز التواصل الداخلي وترسيخ ثقافة الانتماء".

وتُعد إذاعة تعاونية الشارقة مشروعاً إعلامياً متكاملاً، يقدّم بثاً يومياً منتظماً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، ويهدف إلى توفير محتوىً خدماتياً وثقافياً وتسويقياً يعكس هوية التعاونية ومبادئها. كما تسعى الإذاعة إلى تعزيز التواصل اليومي مع الموظفين والمستفيدين، لتكون صوتاً مؤسسياً قريباً من الناس ومُعبّراً عن تطلّعاتهم.

ومرّ المشروع بمراحل تأسيسية منظّمة، شملت وضع السياسات التحريرية، وابتكار الهوية الصوتية، وتجهيز البنية التقنية، وتكوين فريق متخصص، وصولاً إلى الإطلاق الرسمي وفق خطة تشغيلية واضحة ومدروسة. ويهدف هذا النهج إلى ضمان جودة المحتوى واستدامة البث، وترسيخ الإذاعة كمنصة إعلامية فاعلة، وليست مجرد مبادرة مؤقتة مرتبطة بفعالية محددة.

ويأتي إطلاق إذاعة تعاونية الشارقة تأكيداً على التزام التعاونية بتطوير أدواتها المؤسسية وتعزيز حضورها الإعلامي، في خطوة جديدة تضاف إلى سجل إنجازاتها، وتدعم دورها الريادي في قطاع التعاونيات وخدمة المجتمع في إمارة الشارقة. كما تعكس هذه المبادرة حرص التعاونية على مواكبة تطورات الاتصال الحديثة، وتبنّي حلول إعلامية مبتكرة تُسهم في تعزيز التواصل الداخلي والهوية المؤسسية.