بثٌّ يجمع الموظفين والجمهور.. إذاعة تعاونية الشارقة تبصر النور اليوم

أطلقت تعاونية الشارقة إذاعتها الداخلية، كأول إذاعة تعاونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال حفل أُقيم يوم أمس (الأربعاء) في مركز الرحمانية بالشارقة، في خطوة تعكس توجه التعاونية نحو تعزيز أدوات التواصل المؤسسي وتطوير منظومتها الإعلامية. ويأتي هذا الإطلاق انسجاماً مع رؤية التعاونية في الابتكار الإعلامي ومواكبة التحوّلات الحديثة بالاتصال المؤسسي، بما يسهم في بناء قناة تواصل قريبة ومستدامة تخدم الموظفين والمجتمع، وتدعم رسائل التعاونية وقيمها على المدى الطويل.
وحضر حفل الإطلاق سعادة محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وسعادة ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، وزياد همامي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة، وفيصل خالد النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة، إلى جانب عدد من أعضاء فريق القيادة العليا ومدراء الفروع والإدارات. كما شهد الحفل حضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، وجمع من ممثلي وسائل الإعلام، حيث تعرّف الحضور على أهداف الإذاعة ودورها في دعم التواصل الداخلي وتعزيز الهوية المؤسسية.
وأكد سعادة ماجد سالم الجنيد أن إطلاق إذاعة تعاونية الشارقة يأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تسعى إلى تطوير قنوات الاتصال داخل التعاونية، مشيراً إلى أن الإعلام الداخلي يُعد ركيزة أساسية في بناء مؤسسة متماسكة وقادرة على نقل رسائلها بوضوح وشفافية. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس حرص التعاونية على الاستثمار في أدوات تواصل حديثة تعزّز الانتماء المؤسسي، وتسهم في دعم الأداء العام وتحقيق التكامل بين مختلف فرق العمل.
وأضاف الجنيد: "منذ تأسيس تعاونية الشارقة عام 1977 كأولى الجمعيات التعاونية في الدولة، حرصت على الجمع بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، وتُمثّل المشاريع النوعية، ومنها إذاعة التعاونية، امتداداً لهذا النهج المؤسسي المتوازن، حيث يعد الابتكار الإعلامي جزءاً من رؤية التعاونية في تحقيق الاستدامة، وتعزيز حضورها، وخدمة المجتمع بكفاءة وفاعلية في مختلف أنحاء إمارة الشارقة".
من ناحيته، قال فيصل خالد النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة، في كلمته خلال الحفل: "ستقدّم إذاعة تعاونية الشارقة بثاً يومياً منتظماً يعكس جدية المشروع ووضوح أهدافه، حيث لن تكون مجرد منصة صوتية، بل مساحة تواصل دائمة، تنقل روح التعاونية، وتقرّب المسافة بينها وبين موظفيها وجمهورها، وتقدّم محتوىً يعكس قيم العمل التعاوني وأهدافه، بما يشكّل إضافة نوعية لمسيرة التعاونية، وأداة فاعلة لتعزيز التواصل الداخلي وترسيخ ثقافة الانتماء".
وتُعد إذاعة تعاونية الشارقة مشروعاً إعلامياً متكاملاً، يقدّم بثاً يومياً منتظماً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، ويهدف إلى توفير محتوىً خدماتياً وثقافياً وتسويقياً يعكس هوية التعاونية ومبادئها. كما تسعى الإذاعة إلى تعزيز التواصل اليومي مع الموظفين والمستفيدين، لتكون صوتاً مؤسسياً قريباً من الناس ومُعبّراً عن تطلّعاتهم.
ومرّ المشروع بمراحل تأسيسية منظّمة، شملت وضع السياسات التحريرية، وابتكار الهوية الصوتية، وتجهيز البنية التقنية، وتكوين فريق متخصص، وصولاً إلى الإطلاق الرسمي وفق خطة تشغيلية واضحة ومدروسة. ويهدف هذا النهج إلى ضمان جودة المحتوى واستدامة البث، وترسيخ الإذاعة كمنصة إعلامية فاعلة، وليست مجرد مبادرة مؤقتة مرتبطة بفعالية محددة.
ويأتي إطلاق إذاعة تعاونية الشارقة تأكيداً على التزام التعاونية بتطوير أدواتها المؤسسية وتعزيز حضورها الإعلامي، في خطوة جديدة تضاف إلى سجل إنجازاتها، وتدعم دورها الريادي في قطاع التعاونيات وخدمة المجتمع في إمارة الشارقة. كما تعكس هذه المبادرة حرص التعاونية على مواكبة تطورات الاتصال الحديثة، وتبنّي حلول إعلامية مبتكرة تُسهم في تعزيز التواصل الداخلي والهوية المؤسسية.