بتكلفة 135 مليون دولار..طيران الإمارات تفتتح مركزها الجديد والمتطور لتدريب الطيارين

أعلنت طيران الإمارات عن افتتاح مركزها الجديد والمتطور لتدريب الطيارين، بما يتماشى مع استراتيجية الناقلة في التوسع والنمو. وسيوفر المركز التدريب للطيارين الحاليين والمستقبليين على أسطول الناقلة المتنامي من طائرات الإيرباص A350 والبوينج 777X.

ويمتد المركز على مساحة 63318 قدم مربع، ويضم ستة أجهزة لمحاكيات الطيران الكاملة، ويقع في موقع استراتيجي بالقرب من مرافق التدريب الأخرى لطيران الإمارات في دبي، ليكون جزءاً من بيئة عمل متكاملة تدعم التطور المهني والشخصي للموظفين.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "يضطلع مركز تدريب الطيارين الجديد بدور محوري في منظومة صناعة الطيران، ويدعم طموحات دبي كمركز عالمي للطيران".

وأضاف سموه: "يمثل هذا المركز نقلة نوعية في التدريب الجوي، ويعد من الأكثر تقدماً على مستوى العالم، وقد صُممت من خلاله برامج التدريب لأسطولنا المستقبلي، ونحن سعداء أن الطيارين والمدربين أبدوا رضاهم التام وأشادوا بجودة التدريب المقدم، وهو ما يعد ثمرة مجهوداتنا وتأكيداً على قيمة استثماراتنا البالغة 500 مليون درهم".

ويحظى طيارو طيران الإمارات بفرصة فريدة للاستفادة من المركز الجديد، إذ تم تجهيز محاكيات الطيران بــ"محطة دعم الطيار" المبتكرة، وهي الأولى من نوعها على مستوى الصناعة والمطورة بالكامل داخلياً، لتعزيز تجربة التدريب. وقبل بدء جلسة التدريب، يمكن للطيارين إعداد قمرة القيادة وبناء خطة الرحلة ضمن بيئة تفاعلية كاملة باستخدام أجهزة مخصصة، ما يقلل وقت التحضير ويسمح لهم بالتركيز الكامل خلال التدريب. كما تُسجل الجلسات بالكامل، ويستطيع المدرب إعادة أي جزء منها لمراجعة الأداء وتعزيز التعلم.